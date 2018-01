Radzyń Podlaski dostanie 1,6 mln zł na Pałac Potockich

Takie wieści przywieźli do Radzynia Podlaskiego poseł Janusz Szewczak (PiS) i senator Grzegorz Bierecki (PiS).

– Udało nam się przeforsować taką poprawkę do budżetu w kwocie 1,6 mln zł. To są realne pieniądze do wykorzystania, na rewitalizację pałacu – podkreśla Szewczak. – Zabytek tej skali musi być wspierany z budżetu centralnego. Po raz pierwszy pałac zyskuje więc wsparcie z budżetu państwa – dodaje z kolei senator Grzegorz Bierecki.

Władze miasta planują te środki przeznaczyć na modernizację skrzydła zachodniego obiektu, gdzie znajdzie się Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Lipińskiego. Wiadomo też że do pałacu wprowadzi się radzyński oddział Archiwum Państwowego. Instytucja zajmie prawie 800 mkw. Do remontu pozostaje jeszcze korpus główny.

– Nasz wniosek odnośnie rewitalizacji tej części pałacu został pozytywnie przyjęty w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Pan marszałek zadeklarował, że dobre programy będą mogły dostać 10 mln zł dofinansowania – zaznacza burmistrz Jerzy Rębek (PiS).

Ostatnio udało się wyremontować elewację wschodniego skrzydła pałacu dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Parlamentarzyści zapowiadają kolejne kroki. – Chodzi o możliwość wykorzystania środków norweskich, to będą większe kwoty – przyznaje poseł Szewczak. – W ten sposób udałoby nam sie przeprowadzić kompleksową rewitalizację, razem z otoczeniem, dziedzińcem. Tak abyśmy na nowo mogli przeżywać świetność pałacu – dodaje Rębek.

Wybudowany na przełomie XVII i XVIII wieku zespół pałacowo –parkowy Potockich to najcenniejszy zabytek Radzynia. Od lipca 2015 roku należy do samorządu miejskiego.