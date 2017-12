Radzyń Podlaski: Mała uliczka, a cieszy mieszkańców

Na kostkę przed blokiem mieszkańcy czekali 40 lat.

– Blok został oddany do użytku w 1970 roku, cały czas oczekiwaliśmy na uporządkowanie ulicy – przypominają lokatorzy. – Ważna jest nie tylko nawierzchnia, ale także to, co znajduje się pod ziemią. Zanim na ulicy położono kostkę, zmodernizowano wodociąg i kanalizację. Niezawodne działanie tych mediów to warunek normalnego funkcjonowania mieszkańców – podkreśla burmistrz Jerzy Rębek.

Stare instalacje często ulegały awariom. – W trakcie modernizacji sieci wodociągowej zbudowaliśmy dwa podejścia. Dotychczas w razie awarii całe osiedle było pozbawione dostępu do wody. Przebudowane zostały studzienki kanalizacyjne i przyłącza, bo stare były pozapadane, a rury powgniatane – zaznacza Rębek.

Przebudowa ulicy była także podyktowana zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej.

Do budowy ulicy miasto dołożyło 100 tys. zł, a Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 50 tys. zł. Na tym nie koniec współpracy. – Chcemy rozwijać spółdzielnię, budować nowe bloki, ale nie da się tego realizować bez współpracy z miastem i budowy infrastruktury – podkreśla Zbigniew Ostapowicz, prezes spółdzielni.

Okazją do tego będzie budowa bloku przy ul. Jagiellończyka. – Jesteśmy domówieni. Wiosną zostaną wykonane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – potwierdza burmistrz.