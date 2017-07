Radzyń Podlaski: Mieszkańcom zalewa piwnice, deszcz paraliżuje ulice

Po ostatnich ulewach wielu mieszkańcom zalało piwnice. Władze miasta tłumaczą to brakiem systemu odwadniania. Ulewa sparaliżowała wiele ulic, zalewała piwnice, straż pożarna interweniowała kilkadziesiąt razy.

- Niestety, większość ulic budowanych kilkanaście lat temu nie ma instalacji odwadniających. Nie pomyślano, że niewielka, wybetonowana przestrzeń, zalewana olbrzymią masą deszczu, spowoduje, że ludzie będą mieli zalane piwnice – tłumaczy burmistrz Jerzy Rębek. - Stworzenie systemu odwadniania miasta to pilne zadanie na kolejną kadencję samorządową - uważa burmistrz. Pierwszy krok został już zrobiony.

- Zaczęliśmy od przebudowy ulicy Sitkowskiego, choć jest to ulica powiatowa, gdzie powstanie najpierw instalacja odwadniająca, potem zostanie położona nowa nawierzchnia- podkreśla Rębek.

Jego zdaniem ulice należy podpiąć do jednego systemu odwadniania miasta. - To zadanie trzeba realizować systemowo: zaczynamy od przebudowy ulicy Sitkowskiego, jednej z głównych arterii Radzynia. Następnie należy przebudować ul. Warszawską. Chcę się tym zająć i w tym celu nawet przejmować drogi powiatowe, aby przeprowadzić gruntowną modernizacje ulic w mieście. Ale to wymaga ogromnych kosztów, dlatego musimy obecnie naszą uwagę skoncentrować właśnie na tym - stwierdza na koniec burmistrz Radzynia.