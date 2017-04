Radzyń Podlaski nadal ma szansę na rewitalizację parku przy pałacu Potockich

W ubiegłym roku władze Radzynia starały się o milionową dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego na rewitalizację parku. Plany były ambitne. Od strony korpusu głównego odtworzony miał być reprezentacyjny salon ogrodowy typu włoskiego.

– Na jego terenie wykonane zostaną aleje z nawierzchnią szutrową. W projekcie jest również iluminacja tej części parku. Na terenie salonu ogrodowego znajdą się elementy małej architektury, a więc fontanna, ławki, kosze na śmieci – zapowiadała wówczas Anna Wasak, asystentka burmistrza.

Ale wniosek przepadł już na etapie oceny formalnej, która była negatywna. – Miasto złożyło protest, nie zgadzając się z oceną. Zarząd Województwa Lubelskiego nie uwzględnił protestu, dlatego samorząd skorzystał z drogi sądowej i zaskarżył rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Ten skargę oddalił, więc miastu pozostało odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego – mówi Beata Górka, rzecznik marszałka.

Obecnie to właśnie NSA rozpatruje sprawę odrzucenia wniosku. Natomiast w lutym zarząd województwa anulował konkurs, o którym mowa. – Powodem były rozbieżności w regulaminie konkursu, dotyczące różnic między wykazem zmian do kryteriów, według których mieliśmy ocenić wnioski złożone do konkursu, a tekstem jednolitym tych kryteriów. W rezultacie doszło do sytuacji, w której wnioskodawcy mogli nie mieć pewności, którymi kryteriami będą oceniane ich projekty. Zwróciła na to uwagę część samorządów w protestach dotyczących rozstrzygnięcia tego konkursu – przyznaje Górka.

– Nie znamy powodów, dla których konkurs został anulowany. Uzasadnienie nie zostało opublikowane na stronach Urzędu Marszałkowskiego, a przecież jest to bardzo istotne z punktu widzenia podmiotów aplikujących o środki pomocowe – zwraca z kolei uwagę Jerzy Rębek, burmistrz Radzynia. – Ponadto oczekujemy na decyzję NSA – czy w kontekście anulowania konkursu będzie dalej rozpatrywał nasz protest w sprawie odrzucenia wniosku. Mam nadzieję, że do końca kwietnia sąd rozstrzygnie tę sprawę. Jest to dla nas o tyle ważne, że chcąc wystąpić z nowym wnioskiem, musimy mieć pewność, czy poprzedni był poprawnie skonstruowany – zaznacza burmistrz.

Tymczasem marszałek zapowiada, że w czerwcu ogłosi nowy konkurs dotyczący dziedzictwa kulturowego i naturalnego. - Do pozyskania będzie ponad 13 mln zł. Budżet anulowanego konkursu wynosił 11,5 mln zł. Wnioski będą mogły złożyć m.in. samorządy lokalne. Nie ma więc przeszkód, aby Radzyń Podlaski ponownie wystartował w konkursie – podkreśla Górka.