Spomlek oszczędzi na energii. Nawet 2 mln zł rocznie

Spółdzielcza mleczarnia z Radzynia zgłosiła w Urzędzie Regulacji Energetyki aż 14 projektów, które mają służyć poprawie efektywności energetycznej. Będą realizowane w trzech zakładach Spomleku. Pierwszy z nich dotyczy modernizacji układu odpylania w kotłowni zakładowej wraz z automatyzacją procesu spalania i odzyskiem ciepła ze spalin w Radzyniu Podlaskim.

– Wykonaliśmy nową instalację odpylania opartą o filtry workowe. Dzięki temu wypuszczamy oczyszczone powietrze, a przy okazji obniżymy koszty eksploatacji kotłowni – mówi Edward Bajko, prezes radzyńskiej mleczarni. – Wdrożona automatyka, w powiązaniu z odzyskiem ciepła ze spalin, powinna podnieść sprawność kotłowni do 84 proc. To przełoży się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych o ok. 700 tys. zł rocznie – precyzuje Bajko.

W sumie, planowane przedsięwzięcia pozwolą na oszczędności energii na poziomie ok. 2 mln zł rocznie. – To suma, która zostanie w naszym „portfelu” z przeznaczeniem na inwestycje w nowe technologie – podkreśla prezes.

Na tej podstawie spółdzielni przyznawane będą świadectwa białych certyfikatów. – Potwierdzają one zaoszczędzenie określonej ilości energii. Białe certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii. Szacuje się, że spółdzielnia zarobi na nich ok. 6 mln zł, co w całości pokryje koszty poniesione na inwestycje energetyczne – zaznacza Aneta Mostowiec, rzecznik prasowy Spomleku.