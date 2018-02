Ta złodziejka nie miała żadnych oporów. Bezczelna kradzież w Biedronce [wideo]

Kobieta wykorzystała to, że inna kobieta szuka produktów w lodówce. Podeszła do jej koszyka i zabrała portfel z pieniędzmi. Wszystko nagrała kamera monitoringu

Do kradzieży doszło 4 stycznia około godz. 14:30 w Biedronce w Radzyniu Podlaskim. Klientka zgłosiła, że skradziono jej 700 zł z torebki.

Całe zdarzenie zarejestrowała sklepowa kamera. Na filmie widać, jak kobieta schyla się do lodówki po mrożonki. Wykorzystuje to złodziejka, która podchodzi do niej i do wózka, a następnie zabiera portfel. Wszystko trwa kilka sekund.

Nagranie z wizerunkiem złodziejki opublikowała policja, która prosi o kontakt osoby, które ją rozpoznają.

Informacje można przekazywać anonimowo pod nr tel. 83 3512210 lub bezpośrednio z prowadzącym postępowanie funkcjonariuszem pod nr tel. 83 3512237.