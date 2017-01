Tchórzew: Holował samochód, potrącił rowerzystę

Podczas wyprzedzania kierowca auta zderzył się z rowerzystą. 62-letni cyklista trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 11:40 na drodze krajowej K-19 w miejscowości Tchórzew Kolonia.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Citroen Jumper, 30-letni mieszkaniec gminy Wohyń, podczas holowania samochodu marki Renault Master doprowadził do zderzenia z jadącym w tym samym kierunku rowerzystą.

Do wypadku doszło podczas wyprzedzania rowerzysty. W wyniku wypadku 62-letni mieszkaniec gm. Borki cyklista, doznał obrażeń ciała i przewieziony został do szpitala. W chwili zdarzenia kierujący citroenem był trzeźwy, co potwierdziło przeprowadzone przez policjantów badanie.

Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.