Trzech pseudokibiców usłyszało zarzut czynnej napaści na policjanta, do której doszło podczas sobotniej bójki koło Radzynia Podlaskiego

Jak już pisaliśmy, do próby starcia grup pseudokibiców doszło w minioną sobotę tuż po godzinie 13 w miejscowości Sitno na drodze K-19.

Grupa pseudokibiców drużyny Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski zablokowała drogę koło Radzynia i zaatakowała autokar z kibicami Podlasia Biała Podlaska (drużyna w sobotę grała z w Lublinie z Motorem).

Konfrontacji zapobiegli jednak policjanci, którzy zabezpieczali przejazd. W stronę policjantów poleciały kamienie, a jeden z funkcjonariuszy doznał niegroźnych obrażeń ciała.

Zatrzymano 26 osób, są to mężczyźni w wieku od 16 do 30 lat. Zatrzymane osoby to mieszkańcy powiatu radzyńskiego i parczewskiego sympatyzujące z Orlętami Radzyń Podlaski.

- Analiza zgromadzanego materiału dowodowego na chwilę obecną pozwoliła na postawienie zarzutów czynnej napaści dwóm 24-latkom mieszkańcom powiatu radzyńskiego i jednemu 21-latkowi, również mieszkańcowi powiatu radzyńskiego. Wobec zatrzymanych prokurator zastosował dozór policji. Ponadto policjanci w toku wykonywanych czynności zabezpieczyli dwie kominiarki oraz 5 ochraniaczy na zęby - wyjaśnia Piotr Mucha z policji w Radzyniu Podlaskim.

Za czynną napaść na funkcjonariusza policji grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.