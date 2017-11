Zderzenie pociągu z tirem na przejeździe kolejowym. Zablokowana linia do Warszawy

Zablokowana jest linia kolejowa, którą kursują pociągi pasażerskie do Warszawy. To skutek wypadku, do którego doszło po godz. 10 na przejeździe kolejowym w Aleksandrowie (pow. łukowski) między Radzyniem Podlaskim a Łukowem, gdzie pod pociąg TLK wjechał samochód ciężarowy.