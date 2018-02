Andrzej Ryl został odwołany z funkcji prezesa LRH w Elizówce w miniony poniedziałek. – Jest to decyzja rady nadzorczej. I zostawiam to bez komentarza – ucina Arkadiusz Szymoniuk, przewodniczący rady nadzorczej LHR w Elizówce.

– Nie wiem dlaczego zostałem odwołany, więc trudno mi tę decyzje komentować – mówi Andrzej Ryl, który pełnił funkcję prezesa LRH od stycznia 2016 r. – Poza tym nic nie wiedziałem o poniedziałkowym posiedzeniu rady nadzorczej. Jestem na zwolnieniu lekarskim.

Jak już pisaliśmy w listopadzie ub. roku, punkt dotyczący odwołania prezesa LRH w Elizówce znalazł się wówczas w porządku obrad rady nadzorczej spółki. Ostatecznie został jednak wykreślony. Ryl zachował stanowisko, ale – jak się okazało – nie na długo.

Obecnie pracą spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa kieruje dr Sebastian Kwiecień, członek rady nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa.

Rada nadzorcza ogłosiła już konkurs na to stanowisko. Zgłoszenia należy składać osobiście do 7 marca 2018 r. w sekretariacie zarządu LHR. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać też pocztą.

Rozmowy z kandydatami, którzy zostaną zakwalifikowani do konkursu, wyznaczono na 15 marca.