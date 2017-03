Leśnicy szykują się na inwazję chrabąszczy

Wyrządzają szkody m.in. w uprawach rolniczych, ale też i w lasach, doprowadzając nawet do zamierania drzew. W tym roku spodziewana jest intensywna rójka chrabąszczy na terenie nadleśnictw Gościeradów i Nowa Dęba. W związku z tym leśnicy zaplanowali na maj zabiegi agrolotnicze, aby ograniczyć liczebność tych owadów.

– Planowane zbiegi agrolotnicze mają charakter zabiegów ratowniczych – wyjaśnia Anna Sternik, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. – Ich celem jest przywrócenie równowagi w ekosystemach leśnych, w sytuacji zagrożenia trwałości istnienia lasu, spowodowanej gwałtownym wzrostem populacji szkodników leśnych, żywiących się liśćmi – imago chrabąszczy i korzeniami drzew leśnych – pędraki.

Zaplanowany na maj zabieg chemiczny ma na celu ograniczenie populacji szkodliwych owadów w tym chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca na terenie nadleśnictwa Gościeradów i nadleśnictwa Nowa Dęba.

– Na terenie obu nadleśnictw, wiosną 2017 roku, spodziewana jest intensywna rójka chrabąszczy – informuje Sternik. – Wykonany w roku 2016 i w latach poprzednich monitoring rozwoju szkodników wykazał, że ilość chrząszczy, jaka wyjdzie z gleby po przezimowaniu, może doprowadzić do zupełnego zjedzenia igieł i liści, a w konsekwencji doprowadzić do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych, aż do zamierania drzew i całych drzewostanów.

Chrabąszcze majowe i chrabąszcze kasztanowce pojawiają się masowo w cyklach czteroletnich. – Początek gradacji datuje się na lata 90. ubiegłego wieku, kiedy to w wyniku przemian politycznych i gospodarczych pojawiły się znaczne powierzchnie ugorowanych gruntów rolnych, stanowiące naturalną bazę rozwoju populacji szkodników – wyjaśnia Sternik. – Od tego czasu, już kilkakrotnie, w różnych częściach RDLP w Lublinie konieczne było przeprowadzenie zabiegów agrolotniczych ograniczających populację chrabąszczy.

W tym roku największe zagrożenie występuje właśnie na terenie nadleśnictw Gościeradów i Nowa Dęba.

Owady te powodują przede wszystkim szkody rolnicze.