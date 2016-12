Obowiązek ustawowy. Zgłoś zwierzę, nawet jedno

Dane cały czas spływają, ale sporo jeszcze brakuje – mówi Krzysztof Podkański, kierownik Biura Rejestracji Zwierząt w lubelskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Jest to obowiązek ustawowy. Każdego posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek przedłożyć nam taki spis do końca roku.

Każdy rolnik, który posiadał w bieżącym roku chociażby jedno zwierzę – np. świnię czy kozę powinien taką informacje do ARiMR zgłosić. – Nawet jeśli obecnie stan stada jest zerowy – zaznacza Podkański.

Rolnicy mają czas na sporządzenie takiego spisu zwierząt – świń, bydła, owiec i kóz do końca tego roku. – W ustawie jest zapis, że rolnik ma jeszcze 7 dni na dostarczenie tego spisu do biura powiatowego ARiMR – zaznacza kierownik Biura Rejestracji Zwierząt w lubelskim oddziale ARiMR.

Od 18 października br. w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt rolnicy muszą stosować się do nowych zasad. Dotyczą one przede wszystkim hodowców świń i identyfikacji tych zwierząt. Na przykład w przypadku świń urodzonych w danej siedzibie stada rolnik ma obowiązek oznakowania tych zwierząt w ciągu 30 dni od dnia ich urodzenia. Na lewą małżowinę uszną zwierzęcia należy nałożyć kolczyk z numerem siedziby stada urodzenia. Fakt oznakowania zwierząt hodowca ma zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni.

To nie jedyne zmiany. Z 30 do 7 dni został skrócony też termin zgłoszenia do ARiMR zmian w liczebności zwierząt – zmniejszenia lub zwiększenia liczby świń w siedzibie stada.

Do tego doszedł wspomniany już spis wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada.