Pogoda w Lublinie i regionie. Przymrozki zaszkodzą roślinom, jak je ochronić?

Synoptycy ostrzegają przez przymrozkami. W Lubelskiem temperatura przy gruncie może spaść nawet do -6 stopni C.

– W nocy z wtorku na środę na Lubelszczyźnie spodziewamy się przygruntowych przymrozków – zapowiada Maria Waliniowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. – Rozpogodzi się w nocy, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i dlatego będą przymrozki nawet na wysokości 2 metrów. Prognozowana temperatura minimalna wyniesie od -3 do -1 stopnia C, natomiast przy gruncie nawet do -6 st. C. Wiatr będzie słaby.

Dla rolników nie oznacza to nic dobrego. – Najbardziej zagrożone są te rośliny, które już zostały uszkodzone podczas kwietniowych przymrozków, oraz te, które obecnie są w pełni kwitnienia – czyli wiśnie, jabłonie, porzeczki czarne, ale też i wczesne truskawki – wylicza Alicja Pawlak-Zdziechowska, główny specjalista ds. krzewów jagodowych w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

O tym, jak duże mogą być jednak straty, za wcześnie jest mówić. – Przede wszystkim nie wiadomo do końca, jak duży będzie przymrozek – zaznacza Pawlak-Zdziechowska.

Przed prognozowanym spadkiem temperatur można zastosować też preparat przeciw przymrozkom. – Należy pamiętać jednak o tym, aby opryskać rośliny najlepiej na 24 godziny przed wystąpieniem zjawiska – radzi Pawlak-Zdziechowska. – Natomiast truskawki czy też maliny jesienne dobrze jest przykryć włókniną.

Aby złagodzić negatywne skutki przymrozków i pomóc roślinom w regeneracji – jak radzą eksperci – wskazane jest stosowanie symulatorów wzrostu oraz wieloskładnikowych nawozów dolistnych najlepiej z zawartością fitohormonów, aminokwasów i witamin.

Na szczęście idzie ocieplenie. – Kolejne dni będą już bez przymrozków. Już w środę będzie odrobinę cieplej – zapowiada Waliniowska. – Temperatura wyniesie do 10 st. C. Nie powinno też padać. Od czwartku będzie coraz cieplej. Noce będą już bez przymrozków.