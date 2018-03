Pomysł na biznes. Jaka kura zniesie złote jajka?

Zwykle na wsi mamy do czynienia z wielopokoleniowymi rodzinami. To daje więcej możliwości, niż w przypadku przeciętnego bezrobotnego z miasta. Rolnicy często posiadają niewykorzystane budynki, pomieszczenia i dodatkowe ręce do pracy. Może się więc okazać, że jeśli tylko pomysł chwyci i znajdą się klienci, to rozkręcenie interesu na wsi będzie łatwiejsze niż w mieście.

Aby projekt biznesowy się powiódł, zawsze powinien trafiać w jakąś rynkową niszę, czyli albo proponować coś, czego do tej pory nie było, a na co jest zapotrzebowanie, albo oferować usługi lub produkty lepsze od działającej konkurencji.

Nasze cele i oczekiwania

Warto rozważyć co najmniej trzy wymiary: finansowy, rodzinny i zawodowy: Należy pomyśleć i odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

• ile chcielibyśmy zarabiać miesięcznie (rocznie), prowadząc firmę, byśmy byli usatysfakcjonowani • zakupu jakich dóbr materialnych i w jakim czasie chcielibyśmy dokonać (dom, samochód, wakacje nad morzem) • jak miałaby wyglądać nasza przyszłość materialna za rok czy parę lat • w jaki sposób działalność pozarolnicza wpłynie na nasze życie rodzinne i czy potencjalne zmiany będziemy w stanie zaakceptować my i nasi bliscy (to ważne, bo rodzina to nasze podstawowe źródło wsparcia, mające wpływ zarówno na naszą motywację, jak i samopoczucie) • jakie zmiany w życiu rodzinnym jesteśmy w stanie zaakceptować my i nasi bliscy (częste wyjazdy, praca w weekendy, praca w nocy) oraz co w życiu rodzinnym, dzięki prowadzeniu firmy, może się poprawić, a co pogorszyć • jakich nowych umiejętności będzie wymagał od nas własny biznes i czy jesteśmy gotowi się uczyć • w jaki sposób planujemy rozwijać swoją wiedzę i umiejętności merytoryczne • w jaki sposób planujemy rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze prowadzenia firmy • na ile planowana działalność jest dla nas realizacją naszych marzeń • co chcielibyśmy osiągnąć dzięki prowadzeniu firmy • jak wyglądałby typowy dzień, tydzień naszej pracy • czy pogodzimy pracę w firmie z dotychczasową pracą w gospodarstwie (na początku możemy zajmować się tym tylko w weekendy, powoli rozwijając swoją działalność).

Wiedza, osobowość, pasje

Po określeniu celów i oczekiwań, zanim przejdziemy do kreowania pomysłów biznesowych, zastanówmy się nad zasobami, którymi dysponujemy. Zasoby to wszystko, co możemy wykorzystać w prowadzeniu firmy. Chodzi tu zarówno o rzeczy materialne, jak i niematerialne. Fakt, że posiadamy np. samochód ciężarowy lub stodołę w dobrym stanie może być dużym ułatwieniem przy wyborze profilu działalności.

Zwiększymy prawdopodobieństwo sukcesu swojej firmy, jeżeli będziemy robić rzeczy, na których się znamy, czyli musimy posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. Owszem, wielu nowych rzeczy będziemy mogli (lub musieli) się nauczyć, ale są rodzaje biznesów, w których może być to bardzo trudne albo wręcz niemożliwe.

Być może nigdy nie robiliśmy tego zawodowo, ale naszą pasją jest np. odnawianie starych mebli. Prawdopodobnie znamy się więc na obróbce drewna, posiadamy umiejętności manualne, wiemy jak obchodzić się ze starymi przedmiotami. Hobby może być podpowiedzią, w jakim kierunku poszukiwać biznesowego pomysłu. Zastanówmy się, co jest naszą pasją i jakie zajęcia sprawiają nam przyjemność.

• Podobno najlepiej jest iść za głosem serca. Ludzie, którzy pasjonują się swoją pracą, tak naprawdę są najszczęśliwsi. Znajdźmy więc branżę, która najbardziej zbliża się do naszych zainteresowań.

… i pieniądze

Istnieją rodzaje biznesów, które już na starcie wymagają dużych inwestycji. Środki na inwestycje to często poważna bariera utrudniająca rozpoczęcie działalności gospodarczej, dlatego poszukując pomysłu, warto zastanowić się, czym dysponujemy, czyli na co nie będziemy musieli wydawać pieniędzy. Może być to również gotówka, którą udało nam się odłożyć i jesteśmy ją gotowi zainwestować w rozwój naszej firmy. Postarajmy się zrobić dokładną listę tego, czym dysponujemy na starcie.

Jest oczywiste, że nie na każdym szczególe działalności musimy się znać od razu. Ważne jest jednak, abyśmy wiedzieli, gdzie znajdziemy odpowiednią wiedzę, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

• Realizując swój pomysł na biznes na wsi, trzeba wziąć pod uwagę konkurencję, ponieważ mieszkańcy małych miejscowości przyzwyczajeni są raczej do monotonnego korzystania z usług jednej, zaufanej i działającej od wielu lat firmy.

Co przeszkadza?

Najczęściej brak odwagi blokuje pomysły. Wielu myśli o ograniczeniach finansowych, które uniemożliwiają rozpoczęcie działalności. Zdają sobie sprawę, że na otwarcie własnej firmy mogą otrzymać dotację, ale obawiają się, czy spełnią rozmaite kryteria i przejdą skomplikowane procedury. Wielu rolników przeraża wypełnienie PIT-a, bo wychodzą z założenia, że „urzędnik zawsze coś znajdzie”.

Nie ma przedsięwzięć idealnych

Tak naprawdę nigdy nie będziemy mieli stuprocentowej pewności, że się uda, dopóki nie spróbujemy. Jeśli jeszcze nie mamy pasji lub nie jesteśmy pewni, co byś chcielibyśmy w życiu robić, nic nie szkodzi. Szukajmy.

* Autorka pracuje w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli