Rolnicy na emeryturę później o 5 lat? PSL apeluje do PiS

Krzysztof Hetman (w środku) twierdzi, że PiS chce podwyższyć wiek emerytalny rolników do nawet 65 lat (fot. Dorota Awiorko)

Krzysztof Hetman apeluje do posłów PiS o odwagę i rozsądek podczas głosowania nad ustawą podwyższającą wiek emerytalny rolników. W przeciwnym razie zapowiada srogą zemstę. Artur Soboń (PiS) ripostuje, że europoseł z PSL stracił kontakt z polską rzeczywistością.

PSL wpadło w furię po wizycie liderów PiS na grobie Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. – To Himalaje hipokryzji. Pod pomnikiem marszałka Jarosław Kaczyński jest Piłsudczykiem, pod Dmowskiego – endekiem, a w Wierzchosławicach, na grobie Wincentego Witosa, deklaruje obronę interesów polskiej wsi – grzmiał lider ludowców. – A tymczasem w projekcie ustawy emerytalnej PiS zaproponował podwyższenie rolnikom wieku emerytalnego aż o 5 lat – dodaje polityk PSL.

Obecnie rolnicy korzystają z przywileju odejścia na emeryturę wieku 55 lat (kobiety) i 60 (mężczyźni). – Nawet prezydent Duda zostawił ten przywilej w swoim projekcie ustawy. Niestety w projekcie PiS podwyższono rolnikom ten wiek odpowiednio do 60 i 65 lat. Tak PiS broni interesów rolników – zżymał się wczoraj w Lublinie deputowany Hetman.

– Europoseł Krzysztof Hetman jest oderwany od rzeczywistości i brak mu wiedzy. Rolniczy przywilej 55 i 60 lat obowiązuje tylko do końca 2017 roku. 60 i 65 lata to i tak mniej niż 65 i 67 lat, czyli wieku określonego w obowiązującej ustawie autorstwa koalicji PO i PSL – ripostuje Artur Soboń. – Poza tym wciąż na komisji o tym dyskutujemy. Realne jest przedłużenie tego przywileju do 2021 roku.

Hetman zapowiada pilnowanie sprawy. Apeluje do posłów PiS z woj. lubelskiego o rozsądek, odwagę i nie głosowanie za zamianami podwyższającymi wiek emerytalny dla rolników. – Jeżeli mają z tym problem, to powinni zmienić lidera i przyjąć stanowiska pana prezydenta Dudy, który w tej kwestii zachował się honorowo i przyzwoicie – dodaje poseł Hetman. – Jeżeli jednak poprą projekt swojej partii, daje słowo, że do każdego gospodarstwa w regionie dotrze imienna lista, jak w tej sprawie głosowali posłowie PiS z naszego regionu – deklaruje europoseł.

PSL twierdzi również, że w ciągu roku rządów PiS rolnicy nie doczekali się spełnienia żadnej obietnicy z kampanii wyborczej. – Zadaliśmy PiS i premier Szydło 11 pytań dotyczących polskiego rolnictwa. Czekamy na odpowiedzi – dodał poseł.

Dla poparcia swoich słów Hetman zaprosił na konferencję trzech rolników, którzy zapewniali, że polskiej wsi nie spotkało nic dobrego podczas rocznych rządów PiS. – A zapowiadane podpisanie umowy CETA, o wolnym handlu z Kanadą, pozwoli na zalanie polskiego rynku tanią, niskiej jakości żywnością zza oceanu. Dlaczego PiS nic nie zrobił, aby zablokować tę niekorzystną umowę. Tak bronią naszych interesów? – pytał Czesław Kasiak, gospodarz z Krzczonowa.

Termin głosowania nad nowelizacją ustawy emerytalnej obniżającej wiek emerytalny do 60 dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn nie jest jeszcze ustalony.