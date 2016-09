Rolnik Roku 2016. Ruszyło głosowanie w naszym plebiscycie

Na osoby startujące w naszym konkursie można głosować na trzy sposoby. Głos na danego kandydata lub kandydatkę czy też małżeństwo można oddać wysyłając SMS pod numer telefonu 71160 w treści wpisując ROLNIK. i numer kandydata (znajdują się pod nazwiskami oraz w zamieszczonym obok kuponie). Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 plus VAT. Jeden SMS jest liczony jako 5 głosów.

Głos można oddać również wypełniając kupon drukowany w codziennych wydaniach Dziennika Wschodniego. Przy kandydacie należy postawić znak X. Jeden kupon ma równowartość 10 głosów.

Można głosować także poprzez naszą stronę internetową poniżej. Jedno kliknięcie to jeden głos, który można oddać raz dziennie.

Za pośrednictwem SMS-ów można głosować do 12 października (do północy z 12 na 13 października). Zaś głosowanie za pośrednictwem drukowanych kuponów i strony internetowej potrwa do 10 października, do godz. 15.