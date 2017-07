Smartfon wsparciem dla rolników. Firma szuka pieniędzy na realizację pomysłu

To może być rewolucja w rolnictwie. Lubelska firma NexBio szykuje się do wprowadzenia na rynek urządzenia, które pozwoli na wykrywanie chorób roślin uprawnych w bardzo wczesnym stadium. I już zgarnia nagrody w prestiżowych konkursach.

Spółka powstała w 2015 roku w ramach projektu realizowanego przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. W maju ubiegłego roku zdobyła główną nagrodę w konkursie InfoShare Startup Contest w Gdańsku. Pokonała wtedy ok. 200 przedsiębiorstw z całego świata. Na początku tego roku zwyciężyła w polskiej edycji konkursu Chivas The Venture. W ostatnich tygodniach została wyróżniona w konkursie dla najlepszych startupów Aulery 2017, zajęła też drugie miejsce w konkursie „imPuls do biznesu”.

Czym twórcy NexBio zasłużyli na te laury? Ich pomysł dotyczy urządzenia, które może zrewolucjonizować światowe rolnictwo. W dużym skrócie można je określić mianem „smartfona dla rolników”.