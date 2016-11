W Puławach o rolnictwie, nauce i gospodarce wodnej

Jak wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa, dbać o bezpieczeństwo żywności, eliminować zagrożenia, budować nowoczesną gospodarkę wodną, gdzie eksportować nasze towary i jak ulepszać - to tylko część zagadnień poruszonych przodczas ostatniej konferencji zorganizowanej przez Centrum Kompetencji Puławy w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Dyskusji przysłuchiwali się członkowie zarządu Grupy Azoty, Zakładów Azotowych Puławy, naukowcy z państwowych instytutów badawczych, profesorowie wyższych uczelni oraz samorządowcy i parlamentarzyści.

- Polska ma ogromny potencjał i atuty, dzięki którym może stać się europejskim centrum produkcji i przetwórstwa żywności. Żeby to osiągnąć, niezbędne jest podejmowanie takich działań, by tę szansę wykorzystać - mówił Andrzej Skwarek, wiceprezes zarządu puławskich Zakładów Azotowych, który podkreślał rolę odpowiedzialnego wykorzystywania nawozów sztucznych, gospodarki wodnej i pracy badawczo-rozwojowej.

Jednym z problemów, o których mówiono najwięcej było gospodarowanie zasobami wodnymi. Chodzi o prowadzenie takich działań we współpracy ze środowiskami naukowymi, by minimalizować zagrożenia związane z suszą, czy innymi, których skutkiem jest ograniczenie zasobów czystej wody. Podczas konferencji ogłoszony został także konkurs na pracę badawczą lub projekt rozwojowy w tematyce nawożenia i agrotechniki. Ich tematem może być optymalizacja technologii nawożenia lub rozwój technologii nawożenia i produktów nawozowych dostosowanych do potrzeb polskiego rolnictwa. Propozycje mogą być nadsyłane do 31 stycznia 2017 roku. Na autorów najlepszej pracy czeka nagroda - 30 tysięcy złotych ufundowana przez CKP i Grupę Azoty Puławy.