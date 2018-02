Wnioski o dopłaty dla rolników tylko elektronicznie

(fot. AS)

Wprowadzane od 2018 roku zmiany dotyczą wszystkich państw członkowskich UE. Do tej pory z elektronicznej formy składania wniosków korzystało niewielu rolników.

– Złożenie wniosku o przyznanie płatności drogą elektroniczną było możliwe od 2015 roku, jednakże zdecydowana większość rolników wybierała tradycyjną, papierową formę składania wniosków – przyznaje Tomasz Opoka z Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. – Z formy elektronicznej wniosku w województwie lubelskim w roku 2016 skorzystało prawie 1300 osób. W roku 2017 liczba ta wzrosła do 1800.

Od 2018 r. rolnicy będą składać wnioski za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 12 lutego za pośrednictwem strony internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl) rolnicy będą mogli zapoznać się z wersją demonstracyjną aplikacji i sprawdzić jak program działa i w jaki sposób z niego korzystać. Pełna wersja nowej aplikacji zostanie udostępniona od 15 marca czyli w dniu kiedy rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności.

– ARIMR jak co roku przesyła do rolników wnioski spersonalizowane, jednak powinny być one traktowane jako materiały pomocnicze i informacyjne podczas korzystania z aplikacji eWniosekPlus – dodaje Opoka. – Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe tylko dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

Rolnicy mają mieć też dostęp do stanowisk komputerowych z dostępem do aplikacji eWniosekPlus w każdym biurze powiatowym ARiMR. W wypełnianiu dokumentów będą pomagać również pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego i izb rolniczych.

– Lubelski Oddział Regionalny ARiMR prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcję informacyjno-promocyjną – podkreśla Opoka. – W województwie lubelskim Agencja planuje przeprowadzić ponad 200 spotkań z rolnikami.

Dziś takie spotkanie zaplanowano w Urzędzie Gminy Bełżec, jutro m.in. Urzędzie Gminy Siennica Różana i Miejskim Dom Kultury w Bełżycach, zaś 1 lutego m.in. w Oddziale doradztwa rolniczego w Lubartowie i Urzędzie Gminy w Hannie.