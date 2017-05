W koncercie widzowie TVP1 i TVP Polonia zobaczą wykonawców z:

* Ukrainy (O.Torvald – „Time”) - gospodarza Eurowizji, oraz piosenkarzy z

* Francji (Alma „Requiem”),

* Hiszpanii (Manel Navarro „Do It For Your Lover”),

* Niemiec (Levina „Perfect life”),

* Wielkiej Brytanii (Lucie Jones „Never Give Up On You”) i

* Włoch (Francesco Gabbani „Occidentali’s Karma”) oraz z wybranymi podczas obu półfinałów reprezentantami

* Mołdawii (SunStroke Project „Hey Mamma!”),

* Grecji (Demy „This Is Love”),

* Szwecji (Robin Bengtsson „I Can't Go On”),

* Australii (Isaiah Firebrace „Don't Come Easy”),

* Azerbejdżanu (Dihaj „Sceletons”),

* Portugalii (Salvador Sobral „Amar Pelos Dois”),

* Armenii (Arcwik „Fly with Me”), Cypru (Hovig „Gravity”) i

* Belgii (Blanche „City Lights”),

* Austrii (Nathan Trent „Running in Air”),

* Rumunii (Ilinca feat. Alex Florea „Yodel It!”),

* Holandii (OG3NE „Lights And Shadows”),

* Węgier (Joci Papai „Origo”),

* Danii (Anja Nissen „Where I Am”),

* Chorwacji (Jacques Houdek „My Friend”),

* Norwegii (JOWST „Grab the Moment”),

* Izraela (IMRI „I Feel Alive”),

* Białorusi (Naviband „Historyja majho zyccia”) i

* Bułgarii (Krisitan Kostow „Beautiful Mess”).