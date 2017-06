Figdet Spinner. Gdzie kupić? Gdzie Zamówić? Lublin. Triki wideo

Obrotowa zabawka ma redukować stres i dawać przyjemność. Konstrukcja jest bardzo prosta. Wiatraczek obraca się dzięki łożysku. Można nim zakręcić i nie przestanie się obracać nawet przez minutę. Niektórzy potrafią taki rozkręcony Fidget Spinner położyć sobie na nosie albo czole.

Fidget Spinner jest równie popularny co tamagotchi jakieś kilkanaście lat temu. W szkołach uczniowie bawią się na przerwach i ciągle obracają zabawkę w rękach.

Gdzie kupić Fidget Spinner?

Najłatwiej zamówić ją przez internet, np. w popularnym serwisie Allegro. Wiele osób ogłasza również sprzedaż Fidget Spinnera na portalu OLX. Wtedy bez wysyłki możemy skontaktować się ze sprzedającym. Gdzie w Lublinie szukać zabawki? Np. tutaj: https://www.olx.pl/dla-dzieci/zabawki/lublin/q-spinner/

W Lublinie Spinnera sprzedaje kilkanaście osób. Na szczęście zabawka nie jest droga.

Ile kosztuje Fidget Spinner?

W odróżnieniu od innych zabawek na punkcie, których oszalał świat Fidget Spinner jest tani. Nie musimy pozbywać się wypłaty. Zabawkę można już kupić za 17 zł. Trzeba przyznać że to niewielka cena. Oczywiście są też wersje droższe. Zależy od materiału z jakiego został zbudowany Fidget Spinner.

W internecie wiely YouTuberów zacięcie ćwiczy i publikuje filmy z trickami, które można robić Spinnerem albo kilkoma. Popularność jest ogromna. Niektóre filmy osiągają nawet kilka milionów wyświetleń.

Firmy prześcigają się w produkowaniu coraz to nowszych Fidget Spinnerów. Nie wystarczy już klasyczny kształt. Są ostre, okrągłe, świecące albo zrobione z różnych materiałów. Metalu czy drewna.

Skąd się wziął Fidget Spinner?

Na początku był reklamowany jako narzędzie do redukcji stresu. Wynalazczyni twierdzi, że dostrzegła grupę chłopców, którzy rzucali w policjantów. Chciała wymyślić coś co odciągnie ich od niebezpiecznych zachowań i ukoi nerwy. Co ciekawe, zabawka tak ogromną popularność zdobyła dopiero ostatnio, kiedy przypomniał o niej magazyn Forbes. Zaczęło się od Amerykanów, którzy zaczęli masowo kupować Spinnera. Moda dotarła także do Polski.

Pierwowzór powstał już w latach dziewięćdziesiątych. Ale dzisiejsze Fidget Spinnery nie mają jednego wynalazcy i wyglądają już nieco inaczej.