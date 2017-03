Filmowy weekend w TV. Co warto zobaczyć?

Piątek, 17 marca:

"Lektor", reż. Stephen Daldry, Stopklatka TV, godz. 20

Nagrodzony Oscarem melodramat z błyskotliwymi rolami Kate Winslet i Ralpha Fiennesa. Akcja filmu rozgrywa się w powojennych Niemczech. To historia nastoletniego Michaela, który zakochuje się w dużo starszej od siebie Hannie. Po wielu latach już jako student prawa Michael ujrzy swoją ukochaną na ławie oskarżonych o nazistowskie zbrodnie. Hipnotyzująca opowieść o pełnej tajemnic miłości.

"Troja", reż. Wolfgang Petersen, TVN, godz. 20

Nakręcona z epickim rozmachem ekranizacja epopei Homera opowiadająca o walce Greków pod murami Troi, aby odbić porwaną królową Sparty. Film stoi przede wszystkim znakomitą obsadą. Występują m.in. Brad Pitt, Eric Bana, Diane Kruger, Orlando Bloom i Brendan Gleeson. Wielki budżet, znakomita scenografia i zgrabna reżyseria składają się na wyjątkowe widowisko, które nawet po blisko 15 latach od premiery ogląda się z zapartym tchem.

"Ghost Rider", reż. Mark Steven Johnson, TV Puls, godz. 20

Rzecz dla miłośników komiksów z przymrużeniem oka. Opowieść o kierowcy motocyklowym, który podpisał pakt z diabłem. Za dnia Johnny Blaze daje swoje niesamowite popisy, w nocy zaś poluje na zbuntowane demony. Kiepskie efekty specjalne, Nicolas Cage w roli głównej i absurdalny scenariusz – całość natomiast zrealizowana z ogromnym dystansem.

Sobota, 18 marca:

"Igrzyska Śmierci", reż. Gary Ross, TVP 1, godz. 21.25

Ekranizacja bestsellerowej powieści Suzanne Collins, wpisująca się w gatunek "young adult", czyli historii przeznaczonych dla dorastającej młodzieży. Akcja filmu rozgrywa się w państwie Panem, w którym co roku odbywają się Głodowe Igrzyska - walka na śmierć i życie między przedstawicielami dwunastu Dystryktów. Gdy młodsza siostra Katniss zostaje wylosowana do zawodów, dziewczyna bez wahania zajmuje jej miejsce. Gwiazdą produkcji jest Jennifer Lawrence, sam film doczekał się już trzech kontynuacji i stał się międzynarodowym hitem.

"Krudowie", reż. Chris Sanders, Kirk De Micco, Polsat, godz. 20.05

Animacja studia Dreamworks, które zrealizowało takie hity, jak "Madagaskar" czy "Shrek". W poszukiwaniu nowego domu staromodny jaskiniowiec musi przeprowadzić rodzinę przez prehistoryczne ziemie. Olbrzymich rozmiarów flora i fauna są już sporym wyzwaniem, jednak prawdziwe komplikacje pojawią się w chwili, kiedy do rodziny dołączy zatrważająco nowoczesny jaskiniowiec, którego poszukiwanie "jutra" zupełnie nie pasuje do poglądów naszego bohatera, hołdującego wczorajszym tradycjom.

"Gwiezdne Wojny: Część VI – Powrót Jedi", reż. Richard Marquand, TVN, godz. 20.00

Stacja TVN kontynuuje emisję kultowej sagi science-fiction. W sobotę zaprezentowana zostanie ostatnia część starej trylogii, nakręcony w 1983 roku "Powrót Jedi", w którym Luke Skywalker i księżniczka Leia wyruszają na ratunek porwanemu Hanowi Solo. Zbliża się ostateczna bitwa rebeliantów z Imperium. Piękne zakończenie legendarnej serii.

"Terminator 2: Dzień sądu", reż. James Cameron, TV Puls, godz. 20.00

"Terminator 2" to pozycja obowiązkowa dla miłośników kina akcji. Film Jamesa Camerona do dziś uchodzi za jeden z najlepszych przedstawicieli gatunku. W drugiej części terminator T-800 ma za zadanie uchronić od śmierci Johna Connora, który w przyszłości poprowadzi ludzi do walki przeciwko maszynom. Gdy wchodził na ekrany kin w 1991 roku, "T2" zachwycał przełomowymi efektami specjalnymi, które do dziś robią wrażenie. To nieprzerwane dwie godziny uzasadnionej akcji i napięcia. Wisienką na torcie są ikoniczne role Arnolda Schwarzeneggera, Lindy Hamilton i Roberta Patricka.

"Działa Navarony", reż. J. Lee Thompson, TVP Kultura, godz. 20.20

"Działa Navarony" to z kolei pozycja dla wielbicieli klasycznego kina wojennego. Legendarna ekranizacja prozy Alistaira MacLeana to historia brytyjskich komandosów, którzy zostali wysłani na Navaronę w celu zniszczenia dział należących do nazistów. Licząca sobie już ponad pół wieku produkcja do dziś uchodzi za jeden z najlepszych filmów wojennych wszech czasów. W rolach głównych: Gregory Peck, Davin Niven, Anthony Quinn i Richard Harris.

Niedziela, 19 marca:

"Tożsamość Bourne’a", reż. Doug Liman, TV Puls, godz. 20.00

Pierwsza część słynnej serii o przygodach Jasona Bourne’a, który po stracie pamięci próbuje odkryć własną tożsamość, mierząc się jednocześnie z ludźmi, którzy próbują go zabić. Dużą zaletą filmu jest jego konstrukcja, wymykająca się schematom kojarzonym z kinem szpiegowskim w postaci przygód Jamesa Bonda czy Ethana Hunta. Twórcy "Bourne’a" postawili na realizm oraz specyficzny, surowy klimat. Plus Matt Damon w szczytowej formie.

"Start Trek", reż. J.J. Abrams, TVN Siedem, godz. 20.00

Odświeżona wersja słynnej sagi sci-fi. J.J. Abrams wprowadził cykl na zupełnie nowe tory, jednocześnie zachowując szacunek dla poprzednich, klasycznych odsłon. Film ukazuje początki załogi USS Enterprise. James Kirk i Spock łączą siły, by ocalić swoich przyjaciół przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Dynamiczna produkcja w sam raz na niedzielny wieczór.

"Poradnik pozytywnego myślenia", reż. David O. Russell, TVP Kultura, godz. 20.00

Brawurowy, słodko-gorzki komediodramat. Pat Solitano, po tym jak stracił pracę, dom oraz żonę, spędził w szpitalu psychiatrycznym kilka miesięcy. Wrócić do społeczeństwa pomagają mu rodzice, przyjaciele i piękna dziewczyna. Znakomite role Bradleya Coopera, Jennifer Lawrence, Roberta De Niro i Jacki Weaver. Ciepła, niezwykle optymistyczna historia ze świetnym scenariuszem. Dobra zabawa gwarantowana.