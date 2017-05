House of Cards: Sezon 5 odc. 1, 2, 3. online. Gdzie obejrzeć?

Na ten moment czekali wszyscy serialomaniacy. 30 maja we wtorek pojawił się 5 sezon serialu House of Cards. Netflix tradycyjnie wypuścił wszystkie odcinki od razu. Są już dostępne online.

House of Cards to amerykański serial z gatunku dramatu politycznego. Serial powstał na podstawie powieści Michaela Dobbsa i nawiązuje do miniserialu BBC Dom z kart z 1990. Autorem scenariusza jest Beau Willimon.

Dzisiaj, 30 maja, Netflix wypuścił kolejną serię na którą czekali fani na całym świecie. 5 sezon ma 13 odcinków i jest już dostępny na platformie Netflix.

Co będzie się działo w 5 sezonie House of Cards?

Próżno szukać przecieków w internecie. Twórcy starają się aby nikt wcześniej nie dowiedział co stanie się w kolejnej serii House of Cards.

Jak obejrzeć House of Cards Sezon 5?

Wystarczy zarejestrować się na stronie Netflix.com. Pierwszy miesiąc korzystania z platformy jest darmowy. Wystarczy zarejestrować się i podać nr karty kredytowej/debetowej. Przez miesiąc możemy oglądać wszystkie filmy i seriale za darmo. Potem z naszego konta zostania pobrana opłata w zależności od tego jaki pakiet wybraliśmy. Optymalny jest pakiet za 43 zł (środkowy). Dzięki niemu możemy oglądać materiały w jakości Full HD. Jeśli nasz telewizor/monitor obsługuje 4K wtedy możemy wybrać pakiet droższy i cieszyć się lepszą jakością.

House of Cards Sezon 5 odcinek 1 - torrent, peb.pl

W wielu miejscach w internecie można znaleźć pirackie wersje serialu. Nie polecamy jednak korzystania z nielegalnych źródeł. Sieć torrent nie jest bezpieczna, a pobierając film jednocześniego go udostępniamy. Rozpowszechnianie jest nielegalne.