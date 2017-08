Jak mieszka Romuald Lipko? Muzyk pokazał swoją willę w Kazimierzu Dolnym

Jeśli nie wiemy, kto skomponował polski, rockowy utwór, który jest hitem dla wielu pokoleń, to bardzo prawdopodobne, że był to... Romuald Lipko - lider Budki Suflera. Artysta swoją muzyką wykreował karierę kilkunastu polskich gwiazd estrady. "Takie tango", "Cień Wielkiej Góry", "Dmuchawce, latawce, wiatr", "Nic nie może wiecznie trwać", "Aleja gwiazd" - to zaledwie cząstka tego, co nucą Polacy, i to bez względu na wiek.

A jak wygląda życie prywatne Romualda? Kompozytor wraz z żoną pokazali swój ukochany dom.