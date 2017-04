Kolejny klub disco polo w centrum Lublina. Świąteczny weekend w innych klubach

Do niedawna przy ul. Peowiaków 6, w budynku po kinie Apollo, mieścił się klub House of Sound. W lany poniedziałek pod szyldem tego klubu odbyła się ostatnia impreza. Od piątku w lokalu będą dominować inne rytmy. – Nie da się ukryć, że disco polo jest na topie. Jak to się mówi, nikt nie słucha, a każdy zna – mówi Cezary Urbański, manager Banana Dance Club.

Lokal o tej samej nazwie działa już we Wrocławiu. Jak wyjaśnia manager, profil klubu ma tym razem zachęcać nieco dojrzalszych miłośników dyskotekowej zabawy. Tej grupie mają być dedykowane imprezy odbywające się w soboty. – Będą one utrzymane w klimacie lat 70. i 80. – wyjaśnia.

W piątkowe wieczory w klubach królować będzie disco polo. Środy z kolei mają być dla studentów. – Lublin to miasto studenckie, a środa teraz to właściwie mały piątek.

W sumie klub zajmuje ok. 900 mkw. powierzchni. Samo miejsce do tańczenia to ok. 500 mkw. W klubie znajduje się scena mierząca 40 mkw. oraz liczący 30 mkw. ekran LED. Na ekranie mają być wyświetlane wizualizacje tematycznie dostosowane do granej muzyki.

Otwarcie klubu nastąpi już w ten piątek o godz. 21.00. Podczas imprezy inaugurującej na klubowej scenie wystąpi zespół MIG. znany z takich hitów jak: „Miód Malina”, „Wymarzona” czy „Nie ma mocnych na Mariolę”. – Ten zespół to czołówka polskiego disco-polo – zachęca manager klubu. W sobotę z kolei odbędzie się „Gorączka Sobotniej Nocy” z hitami lat 70. i 80. Bilet wstępu zarówno na piątkową jak i sobotnią imprezę wynosi 15 zł.

Na czerwiec zaplanowany jest koncert niemieckiego zespołu Fun Factory – Chcemy, aby raz w miesiącu zagrał u nas większy zespół. W planach mamy również zaproszenie do nas C.C.Catch – mówi Cezary Urbański. Szklanka piwa 0,5 ma kosztować w klubie ok. 7 zł.