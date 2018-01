Król Władysław Łokietek marzy o zjednoczeniu ziem polskich i planuje atak na Płock, by osłabić sojusz Mazowsza z Krzyżakami. Sytuację zmienia przybycie na Wawel rycerza Pełki, który uciekł z niewoli wielkiego księcia Litwy Giedymina i prosi władcę o ratunek dla uwięzionych. Władysław Łokietek postanawia zawrzeć z Litwą sojusz, dzięki małżeństwu swojego syna Kazimierza z córką Giedymina - Aldoną. Dziewczyna, choć kocha innego, ulega woli ojca, przyjeżdża do Polski i przyjmuje chrzest, na którym dostaje nowe imię: Anna. Królowa Jadwiga od początku okazuje jednak przyszłej synowej niechęć.

Po siedmiu latach Kazimierz i Anna są rodzicami dwóch córek: Elżbietki i Kundzi. Stosunki królowej Jadwigi z synową pozostają napięte, gdy obie czekają na Wawelu na powrót mężów z kolejnej wojny. Król Władysław powraca do Krakowa jako zwycięzca, po zdobyciu Kościana i pokonaniu książąt, którzy złożyli hołd Janowi Luksemburskiemu, władcy Czech. Tuż po przybyciu na dwór Władysław Łokietek traci jednak siły i morzy go choroba. Królowa Jadwiga postanawia zachować chorobę władcy w tajemnicy, nie tylko przed dworem, ale także przed Anną, obawiając się, że synowa doniesie o słabości króla swojemu ojcu, wielkiemu księciu Litwy Giedyminowi. Czujna Anna udaje się po wróżbę do wiedźmy.

Tajemniczy mężczyzna w kapturze przekupuje jednego z wieśniaków, który ma podrzucić do królewskiej spiżarni truciznę. W pobliże Krakowa docierają książęta: Władysław Łęczycki i Przemek Sieradzki, bratankowie Łokietka, którzy po śmierci liczą na przejęcie jego ziem. Córka królewskiej pary, Kunegunda, ma za to nadzieję, że polską koronę zdobędzie jej syn Bolko. Tuż przed śmiercią, król Władysław prosi bliskich, by wspierali Kazimierza i to jego wybiera na swojego następcę. Na dworze pojawia się tajemnicza dziewczynka. Anna od razu rozpoznaje w niej podobieństwo do męża.

