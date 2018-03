FILM: "Kształt wody"



AKTOR: Gary Oldman - "Czas mroku"



AKTORKA: Frances McDormand - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



REŻYSER: Guillermo del Toro - "Kształt wody"



AKTOR DRUGOPLANOWY: Sam Rockwell - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



AKTORKA DRUGOPLANOWA: Allison Janney - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"



SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Uciekaj!" - Jordan Peele



SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Tamte dni, tamte noce" - James Ivory



PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY: "Coco", reż. Darla K. Anderson, Lee Unkrich



FILM NIEANGLOJĘZYCZNY: "Fantastyczna kobieta", reż. Sebastian Lelilo



PEŁNOMETRAŻOWY DOKUMENT: "Ikar", reż. Bryan Fogel, Dan Cogam



ZDJĘCIA: "Blade Runner 2049" - Roger Deakins



PIOSENKA: "Coco" - "Remember Me", wyk. Miguel i Natalia Lafourcade



MUZYKA: "Kształt wody" - Alexandre Desplat



EFEKTY SPECJALNE: "Blade Runner 2049" - John Nelson (I), Gerd Nefzer, Paul Lambert (II), Richard R. Hoover



CHARAKTERYZACJA: "Czas Mroku" - Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick



SCENOGRAFIA: "Kształt wody" - Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin, Shane Vieau



KOSTIUMY: "Nić widmo" - Mark Bridges



MONTAŻ: "Dunkierka" - Lee Smith



DŹWIĘK: "Dunkierka" - Gregg Landaker, Mark Weingarten, Gary Rizzo



MONTAŻ DŹWIĘKU: "Dunkierka" - Richard King, Alex Gibson



FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: "The Silent Child", reż. Chris Overton, Rachel Shenton



KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY: "Dear Baskbetball", reż. Glen Keane, Kobe Bryant



DOKUMENT KRÓTKOMETRAŻOWY: "Heaven is a traffic jam on the 405", reż. Frank Stiefel