Piosenka Eda Sheerana łudząco podobna do utworu lubelskiego zespołu. Plagiat?

Zespół z Lublina MProjekt opublikował na YouTube porównanie swojej piosenki z 2016 roku z utworem Eda Sheerana "How would you feel". Ich fragmenty brzmią bardzo podobnie

Jakiś czas temu zespół opublikował na YouTube zestawienie swojego utworu z 2016 roku "Już nie to samo", z bardzo popularnym kawałkiem Eda Sheerana "How would you feel", który powstał rok później. Na nagraniu słychać, że solówki są bardzo podobne.

Czy brytyjski gwiazdor splagiatował fragment utworu lubelskiej grupy? MProjekt tak to komentuje:

- Nie wydaje nam się żeby to był plagiat, chociaż melodia i tonacja są bardzo podobne. W pierwszym momencie było to dla nas spore zaskoczenie, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu - mówi nam Mateusz Mikłasz, wokalista grupy. - Domyślamy się, że był to po prostu miły przypadek. Wiemy, że nie jesteśmy na tyle rozpoznawalnym zespołem żeby można nas było tak łatwo znaleźć - dodaje.

Warto dodać, że Ed Sheeran był już posądzany o plagiat. Chodziło o utwór "Photograph". Dwaj Amerykanie, autorzy utworu Amazing, który nagrał Matt Cradle, zwycięzca brytyjskiej edycji X-Factora, uznali że hit brytyjczyka jest łudząco podony, do ich utworu. Proces zakończył się porozumieniem stron.

Pozew przeciw niemu złożyło też dwóch australijskich kompozytorów utworu "When I Found You". Według nich wokalista zbytnio zainspirował się przebojem, tworząc piosenkę "The Rest Of Our Life".

