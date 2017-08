"Polska Angelina Jolie" z wizytą u biednej rodziny na Polesiu

Agnieszka Orzechowska, znana z tego, że próbuje upodobnić się do Angeliny Jolie, nieoczekiwanie pojawiła się na wsi na Polesiu. Co tu robiła?

Jak pisze jej menedżer w mailu do naszej redakcji, "celebrytka, piosenkarka i aktorka, niczym Angelina Jolie wybrała się na misję do jednego z najbardziej odległych i niedostępnych miejsc w Polsce by nieść pomoc bliźnim, nie tylko słowem, ale i czynem".

Podobno po programie "Damy i Wieśniaczki", w którym brała udział, zgłasza się do niej coraz więcej rodzin proszących o wsparcie. Stąd jej wizyta u rodziny Bieleckich z Rozpłucia Drugiego w gmnie Ludwin.

- Choć uważam, że pomoc zapewnić im powinny zamożne rodziny i samorządy, a nie inwalidka, to zorganizowałam akcję pomocy dla rodziny Bieleckich z Rozpłucia Drugiego pod Lublinem (gmina Ludwin). Rodzina Bieleckich żyje w skrajnej biedzie. Zebrałam dary rzeczowe: ubrania i zabawki oraz żywność od jednej z parafii z Irlandii. Postanowiłam działać, a nie tylko mówić – stwierdza Orzechowska.

Oczywiście nie zabrakło czasu na wspólne zdjęcia. Celebrytka znalazła też czas na inne przyjemności. Zatrzymała się w jednym z nowych studiów urody w Lublinie, by je zareklamować i zrobić nagranie dla telewizji.

Orzechowska niedawno była w Lublinie, gdzie wystąpiła na konferencji prasowej z szefem lubelskiej młodzieżówki „Nowoczesnej”. Jej wizyta zakończyła się awanturą w partii. Po konferencji Daniel Olech zrezygnował ze stanowiska. Sama partia odcięła od działań młodego polityka.