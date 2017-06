Program TV: Co warto zobaczyć w weekend 16-18 czerwca?

Piątek, 16 czerwca:

Hobbit: Niezwykła podróż, reż. Peter Jackson, TVN, godz. 20

Najbliższe 3 tygodnie w TVN przebiegną pod znakiem niezwykłej przygody rozgrywającej się w Śródziemiu. „Hobbit: Niezwykła podróż” to ekranizacja słynnej powieści J.R.R. Tolkiena, a przy okazji wstęp do całej filmowej sagi. Hobbit Bilbo Baggins wyrusza w niebezpieczną podroż, by wraz z czarodziejem Gandalfem i trzynastoma krasnoludami pokonać smoka Smauga. Nakręcenia tej trylogii reżyser Peter Jackson podjął się już po realizacji „Władcy Pierścieni”, jest to więc zapowiedź nowej przygody, w której powracają jednak znani bohaterowie, tacy jak Bilbo, Gandalf czy Gollum.

Gremliny rozrabiają, reż. Joe Dante, TVN Siedem, godz. 20

Miłośnicy kampowych horrorów będą mieli w piątek okazję wrócić do klasycznej opowieści o złośliwych Gremlinach, które terroryzują spokojne miasteczko. To produkowane przez Stevena Spielberga, pełne absurdu, groteski i czarnego humoru kino, które bawi mimo upływu lat. Film z rodzaju tych przedstawicieli kina klasy B, które z czasem zyskały miano kultowych.

Horror Draculi, reż. Terence Fisher, TVP Kultura, godz. 20.25

Na ekranach kin króluje obecnie nowa odsłona „Mumii”, tymczasem TVP Kultura proponuje przypomnienie klasycznych potworów Universal w wersji brytyjskiego Hammer Films. „Horror Draculi” to wariacja na temat jednej z najsłynniejszych bestii wszechczasów – tytułowego wampira. Dzieło Terence’a Fishera zachwyca przede wszystkim zaskakującym dynamizmem oraz genialną obsadą. Starcie Christophera Lee z Peterem Cushingiem to prawdziwa aktorska bitwa i wielka gratka dla widzów. Pozycja obowiązkowa dla miłośników klasycznego kina grozy.

Zakochany Nowy Jork, reż. wielu twórców, Stopklatka TV, godz. 20

„Zakochany Nowy Jork” to nietypowa produkcja, składająca się z szeregu krótkich romantycznych etiud, które łączy miejsce akcji. Każdą z krótkich opowieści wyreżyserował inny twórca. Współpracy podjęli się m.in. Natalie Portman, Fatih Akin, Allen Hughes i Yvan Attal. Tymczasem na ekranie zobaczymy m.in. Bradleya Coopera, Andy’ego Garcię, Johna Hurta czy Robin Wright. Formuła na tego typu realizację okazała się na tyle ciekawa, że nakręcono jeszcze trzy tego typu wspólne projekty rozgrywające się w innych miastach świata: Paryżu, Moskwie i Rio.

Sobota, 17 czerwca:

Cztery wesela i pogrzeb, reż. Mike Newell, TVP 1, godz. 22.40

Przezabawna brytyjska komedia z 1994 roku, która pozwoliła Hugh Grantowi dotrzeć do Hollywood. Charles jest częstym gościem na weselach przyjaciół. Nie zamierza się żenić do czasu, aż poznaje piękną Amerykankę. Przezabawna opowieść o znajdowaniu miłości, zrealizowana w charakterystycznym dla Brytyjczyków stylu. Film zachwyca świetnymi rolami Hugh Granta, Andie MacDowell i… Rowana Atkinsona, czyli popularnego Jasia Fasoli.

Czas na miłość, reż. Richard Curtis, TVN, godz. 20

To kolejna sobotnia propozycja dla miłośników brytyjskich romansów. Tym razem jednak mowa o produkcji dość nietypowej, bo połączonej z wątkiem science-fiction. Bohater filmu może bowiem podróżować w czasie. Postanawia więc uczynić świat lepszym, znajdując sobie dziewczynę. W rolach głównych Domhnall Gleeson i Rachel McAdams. Na drugim planie świetną pracę wykonuje z kolei Bill Nighy. Film jest dowodem na to, że nawet w tak hermetycznym gatunku, jak komedia romantyczna, jest miejsce na błyskotliwe pomysły i zerwanie z konwencją.

Cienka czerwona linia, reż. Terrence Malick, Polsat, godz. 22.55

Ekranizacja powieści Jamesa Jonesa uchodzi za najlepszy film wojenny wszech czasów. Rok 1942. Oddział amerykańskiej armii ląduje na okupowanej przez Japończyków wyspie Guadalcanal. Ich zadanie okazuje się misją samobójczą. Bez wątpienia to jeden z najważniejszych filmów w dorobku czołowego mistyka Hollywood, Terrence’a Malicka. Uniwersalna i ponadczasowa produkcja, zrealizowana z olbrzymim rozmachem, zachwycająca stroną audio-wizualną, po brzegi wypchana gwiazdami. W filmie występują największe postaci kina końca lat 90-tych, m.in. Sean Penn, Adrien Brody, Jim Caviezel, George Clooney, Woody Harrelson, Nick Nolte i John Travolta.

Pod osłoną nieba, reż. Bernardo Bertolucci, TVP Kultura, godz. 20.20

Rok 1947, Nowy Jork. Kompozytor Port Moresby i jego żona, pisarka Kit, wyruszają w podróż po Afryce Północnej. Mają nadzieję na odzyskanie dawnej wzajemnej fascynacji i sensu życia. Towarzyszy im przyjaciel George Turner, pozbawiony zasad próżniak. Nagrodzone Złotym Globem dzieło jednego z najwybitniejszych włoskich reżyserów, Bernardo Bertolucciego.

Niedziela, 18 czerwca:

Dom w głębi lasu, reż. Drew Goddard, TV4, godz. 20

„Dom w głębi lasu” to horror w postaci pastiszu, który jawnie naśmiewa się z ram gatunku. Tradycyjnie dla wszystkich podobnych horrorów, grupka przyjaciół zostaje zamknięta w domu na odludziu. Nie spodziewajcie się jednak schematycznej fabuły, bowiem twórcy wszelkie schematy wywracają do góry nogami, a to co wydarzy się w tytułowym domu, przerośnie wasze najśmielsze oczekiwania.

Nietykalni, reż. Olivier Nakache, Eric Toledano, TVP Kultura, godz. 20.20

Prosta, sentymentalna opowieść, która podbiła serca widzów na całym świecie. Jest to historia sparaliżowanego milionera, który zatrudnia do opieki młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie wyszedł z więzienia. Niezwykle ciepła i szczera opowieść o poszukiwaniu radości w życiu oraz walczeniu z przeciwnościami losu. Duet François Cluzet i Omar Sy od pierwszych scen zyskuje sympatię widzów. Całość ogląda się z nie schodzącym z twarzy uśmiechem.

Pasażer 57, reż. Kevin Hooks, TVN Siedem, godz. 20

Propozycja dla miłośników klasycznego kina akcji lat 90-tych. Wesley Snipes wciela się tu w postać antyterrorysty, który niespodziewanie znajduje się na pokładzie samolotu porwanego przez przestępców. Na własną rękę podejmuje się powstrzymania jednego z najgroźniejszych terrorystów na świecie. Wybuchowa akcja, strzelaniny i dużo dobrej rozrywki.