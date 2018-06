Program TV: Filmowy weekend 1-3 czerwca. Co warto zobaczyć?

Piątek, 1 czerwca:



Transformers: Wiek zagłady, reż. Michael Bay, TVN, godz. 20



TVN kontynuuje emisję przygód gigantycznych robotów. W czwartej już odsłonie „Transformers” następuje zmiana w obsadzie, gwiazdą produkcji zostaje Mark Wahlberg. Wciela się on w postać mechanika, który wraz z córką dokonuje odkrycia, które sprowadza do nich Autoboty i Decepticony. Blisko trzygodzinna, efektowna rozrywka.



Kurdowie, reż. Chris Sanders, Polsat, godz. 20



W poszukiwaniu nowego domu staromodny jaskiniowiec musi przeprowadzić rodzinę przez prehistoryczne ziemie. Niespodziewanie dołącza do nich nowoczesny jaskiniowiec, którego poszukiwanie "jutra" zupełnie nie pasuje do poglądów naszego bohatera, hołdującego wczorajszym tradycjom. Familijna animacja od twórców „Shreka” i „Madagaskaru”.



Pogromcy duchów, reż. Ivan Reitman, Stopklatka TV, godz. 20



Komediowy klasyk. Trzech doktorów parapsychologii zakłada firmę zajmującą się zwalczaniem duchów. Wkrótce będą musieli zmierzyć się z pradawną złą mocą opanowującą miasto. W rolach głównych Bill Murray, Dan Aykroyd i Sigourney Weaver.



Sobota, 2 czerwca:



Poznaj naszą rodzinkę, reż. Paul Weitz, TVN, godz. 20



Ostatnia część trylogii o rodzinnych spotkaniach Fockerów. Tym razem Greg traci ciężko zdobyte zaufanie swojego teścia, gdyż ten podejrzewa go o romans z seksowną współpracownicą. Rodziny obojga małżonków spotykają się w najmniej właściwych okolicznościach.



Skyfall, reż. Sam Mendes, TVP 1, godz. 21.25



Nagrodzona dwoma Oscarami przedostatnia odsłona przygód Jamesa Bonda. Lojalność agenta 007 wobec M zostaje wystawiona na próbę po ataku na siedzibę MI6 i kradzieży tajnych danych. Trop wiedzie do osoby z przeszłości szefowej brytyjskiego wywiadu. Doskonała rozrywka dla miłośników serii z genialnym Javierem Bardemem w roli czarnego charakteru.



Dobry rok, reż. Ridley Scott, TVP Kultura, godz. 20



Brytyjski biznesmen dziedziczy prowansalską winnicę wuja i na nowo odkrywa czar miejsca, w którym jako dziecko spędził dużo czasu. Twórca „Gladiatora” tym razem próbuje swoich sił w kinie obyczajowym. Na ekranie brylują Russell Crowe i Marion Cotillard.



Niedziela, 3 czerwca:



King Kong, reż. Peter Jackson, TV Puls, godz. 16.25



Twórca “Władcy Pierścieni” zabiera widzów w podróż na tajemniczą Wyspę Czaszki, której królem jest przerośnięty goryl. Reżyser w swoim filmie składa hołd klasycznej produkcji z 1933 roku. W filmie występują m.in. Naomi Watts, Jack Black i Adrien Brody.



Olimp w ogniu, reż. Antoine Fuqua, TVN, godz. 20



Odsunięty od obowiązków agent Secret Service jest jedyną nadzieją na uratowanie prezydenta, gdy Biały Dom zostaje zaatakowany przez terrorystów. Męskie kino akcji z Gerardem Butlerem i Aaronem Eckhartem w rolach głównych.



Gangi Nowego Jorku, reż. Martin Scorsese, TV4, godz. 20



XIX wiek. Po 15-letniej odsiadce Amsterdam Vallon wraca do rodzinnej dzielnicy, by zemścić się na przywódcy gangu odpowiedzialnego za śmierć jego ojca. Znakomite kino Martina Scorsese z Leonardo DiCaprio, Danielem Day-Lewisem i Cameron Diaz w rolach głównych.