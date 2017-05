Program TV: Filmowy weekend 19-21 maja. Co warto zobaczyć?

Kolejna odsłona przygód Iron Mana, kultowy "Shrek", znakomity dramat "Ona" i absurdalny film braci Coen, to tylko niektóre z filmowych propozycji stacji telewizyjnych na weekend. Sprawdźcie, jakie filmy warto zobaczyć w TV w najbliższych dniach.

Piątek, 19 maja:

Faceci w czerni 3, reż. Barry Sonnefeld, Polsat, godz. 20.05

Trzecia część słynnej komediowej serii o przygodach agentów MiB, do zadań których należy zajmowanie się przybyszami z kosmosu i utrzymywanie społeczeństwa w nieświadomości. Tym razem grany przez Willa Smitha agent J cofa się w czasie, by uratować swojego przyjaciela, agenta K, agencję i przyszłość całego rodzaju ludzkiego. Trzecia część trzyma poziom poprzednich odsłon cyklu, to solidna rozrywka gwarantująca dobrą zabawę.

Transformers: Zemsta Upadłych, reż. Michael Bay, TVN, godz. 20

Na piątkowy wieczór TVN proponuje nafaszerowaną akcją drugą część serii „Transformers”. W tej odsłonie Autoboty po raz kolejny stają do walki z Decepticonami, które chcą przejąć władzę nad Ziemią. Powracają znani bohaterowie. Całość to przede wszystkim popis niesamowitych efektów specjalnych. Fabularnie produkcja pozostawia wiele do życzenia. Otrzymała 3 Złote Maliny dla najgorszego filmu w 2010 roku.

Ona, reż. Spike Jonze, TVP Kultura, godz. 20.30

Bez wątpienia jedna z najoryginalniejszych produkcji ostatnich lat. Ten nagrodzony Oscarem romans science-fcition opowiada historię samotnego pisarza, który zakochuje się w opartym na Sztucznej Inteligencji systemie operacyjnym jego nowego komputera. Błyskotliwe, inteligentne kino, stawiające trafne tezy dotyczące rozwoju technologii i ludzkich potrzeb. Wielka siła produkcji tkwi w stonowanej roli Joaquina Phoenixa i niesamowitym głosie Scarlett Johansson.

Sobota, 20 maja:

Air Force One, reż. Wolfgang Petersen, TVP 1, godz. 21.20

Klasyk kina sensacyjnego z Harrisonem Fordem w roli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Samolot z głową kraju i jego rodziną na pokładzie zostaje uprowadzony przez rosyjskich terrorystów. Rozpoczyna się bezwzględna gra o przetrwanie. W roli czarnego charakteru występuje Gary Oldman.

Shrek, reż. Andrew Adamsom, Vicky Jenson, Polsat, godz. 20.10

Kultowa animacja ze stajni DreamWorks. Opowieść o zielonym ogrze podbiła serca widzów na całym świecie i doczekała się licznych kontynuacji. Na sobotni wieczór Polsat proponuje ponowne spotkanie z oryginałem z 2001 roku. Tytułowy ogr Shrek wyrusza z gadającym osłem w niebezpieczną podróż, by uwolnić księżniczkę. Znakomite dialogi potrafią rozbawić do łez.

Wesele w Sorrento, reż. Susanne Bier, TVP Kultura, godz. 20.20

Jedna z najważniejszych współczesnych skandynawskich reżyserek, Susanne Bier, tym razem przedstawia historię walczącej z rakiem Idy, która dowiaduje się o zdradach męża i wyjeżdża do Włoch na ślub córki. Tam poznaje cierpiącego po stracie żony wdowca. Obok gwiazdy duńskiego kina, Trine Dyrholm, na ekranie występuje również Pierce Brosnan.

Podwójna gra, reż. D.J. Caruso, Stopklatka TV, godz. 20

Po odniesieniu kontuzji Brandon Lang nie może kontynuować kariery jako zawodnik futbolu amerykańskiego. Mężczyzna potrafi jednak z powodzeniem typować wyniki meczów, czym zwraca na siebie uwagę czołowego bukmachera. Dramat sportowy w ciekawej obsadzie, na ekranie brylują: Al Pacino, Matthe McConaughey i Rene Russo.

Niedziela, 21 maja:

Wyścig z czasem, reż. Andrew Niccol, TVP 2, godz. 20.05

Przeciętnie wykonana produkcja oparta na oryginalnym koncepcie. W społeczeństwie przyszłości walutą jest czas. Najbogatsi, czyli młodzi, zdrowi i piękni mogą żyć tysiące lat, podczas gdy biedota budzi się co rano, mając do dyspozycji kilkanaście godzin. W rolach głównych: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy i Olivia Wilde.

Iron Man 2, reż. Jon Favreu, TVN, godz. 20

Druga odsłona przygód Tony’ego Starka, ekscentrycznego miliardera, który przywdziewa zbroję Iron Mana, aby ratować ludzkość w potrzebie. W tej części na drodze Starka staje Ivan Vanko, znany jako Whiplash. Innym przeciwnikiem Tony'ego jest Justin Hammer, szef koncernu zbrojeniowego pragnący zostać wyłącznym dostawcą broni dla armii USA. Bohater ma jednak sprzymierzeńców w postaci War Machine’a, Czarnej Wdowy i Nicka Fury’ego. Widowiskowa produkcja stanowiąca przedsmak tego, co zaprezentowane zostało w „Avengers”.

Zabójcza broń 2, reż. Richard Donner, TVN 7, godz. 20

Martin Riggs i Roger Murtaugh ochraniają Leo Getza, świadka koronnego w procesie mafii. Ślad powiązań wiedzie policjantów do konsulatu RPA. Druga część legendarnej serii Richarda Donnera – „Zabójcza broń”. Do rewelacyjnego duetu Mela Gibsona z Dannym Gloverem dołączył w tej odsłonie Joe Pesci.

Tajne przez poufne, reż. Bracia Coen, TVP Kultura, godz. 20.20

Zakręcona, absurdalna komedia w reżyserii braci Coen, twórców m.in. „To nie jest kraj dla starych ludzi” i „Prawdziwego męstwa”. Jest to historia właścicieli siłowni, która znajduje płytę CD należącą do byłego agenta CIA. Myśląc, że zawiera tajne dokumenty, postanawia się na nich wzbogacić. Występują: George Clooney, Tilda Swinton, John Malkovich, Brad Pitt i Frances McDormand.

Znamię, reż. Tom Shadyac, Stopklatka TV, godz. 20

Historia granego przez Kevina Costnera Joego Darrowa, eksperta w dziedzinie urazów i niesienia pomocy medycznej. Mężczyzna cierpi po utracie żony, która zginęła w wypadku. Joe zamyka się w sobie, rzucając w wir pracy ponad siły. Angażujący dramat z ciekawą rolą Costnera.