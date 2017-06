Program TV: Filmowy weekend 30 czerwca - 2 lipca. Co warto zobaczyć?

Piątek, 30 czerwca:

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, reż. Peter Jackson, TVN, godz. 20

Przed nami ostatnia część trylogii „Hobbit”, której bohaterem jest Niziołek Bilbo, wędrujący z grupą krasnoludów i czarodziejem Gandalfem na spotkanie ze smokiem. W ostatniej odsłonie serii bohaterowie muszą zmierzyć się z legionami złych orków wysłanych przez Saurona na Samotną Górę. Pięć tytułowych armii zbiera się, by stoczyć ostateczny bój na śmierć i życie. Film z jednej strony stanowi zwieńczenie trylogii o przygodach Bilbo, z drugiej natomiast jest wprowadzeniem do wydarzeń znanych z „Władcy Pierścieni”.

Greystoke: Legenda Tarzana, władcy małp, reż. Hugh Hudson, TVN Siedem, godz. 20

Jedna z lepszych ekranizacji powieści Edgara Rice Burroughsa o przygodach władcy małp – Tarzana. Reżyser Hugh Hudson w równej mierze co na dorastaniu bohatera w dżungli, skupia się na ukazaniu jego prób dostosowania się do życia w cywilizowanej Szkocji. W rolę tytułową wciela się Christopher Lambert, a towarzyszą mu m.in. Andie MacDowell i Ian Holm.

Rasputin: Szalony Zakonnik, reż. Don Sharp, TVP Kultura, godz. 20.25

TVP Kultura zaprasza na kolejny seans z cyklu horrorów brytyjskiego studia Hammer Films. Tym razem zobaczymy horror w reżyserii Dona Sharpa, stanowiący luźną wariację na temat losów Rasputina. Grany przez Christophera Lee bohater zdobywa popularność za sprawą rzekomych zdolności uzdrawiających. Stopniowo dostaje się do kręgu najbardziej zaufanych współpracowników Mikołaja II Romanowa. Dzięki swym zdolnościom Rasputin w coraz większym stopniu wpływa na politykę całego państwa...

Sobota, 1 lipca:

Asteriks i Obeliks: Osiedle Bogów, reż. Louis Clichy, Polsat, godz. 20.05

„Osiedle Bogów” to współcześnie zrealizowana animacja wpisująca się w serię filmów o przygodach nieustraszonych galów: Asteriksa i Obeliksa. Tym razem Juliusz Cezar planuje wybudować obok osady Galów wspaniałą wioskę, przeznaczoną dla rzymskich właścicieli. To jedna z lepszych fabularnie odsłon cyklu spośród tych realizowanych w ostatnich latach, przy okazji zachwyca również znakomitym polskim dubbingiem. Wieczorna rozrywka dla całej rodziny.

Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, reż. David Fincher, TVN, godz. 20

Jeden z najlepszych w Hollywood twórców thrillerów, David Fincher, zupełnie zmienił stylistykę, sięgając po gatunek melodramatu. Ekranizacja opowiadania F. Scotta Fitzgeralda, to historia tytułowego Benjamina Buttona, który przychodzi na świat jako osiemdziesięciolatek i stopniowo młodnieje. Nagrodzona trzema Oscarami produkcja stoi przede wszystkim świetnymi rolami Brada Pitta i Cate Blanchett. To wzruszające kino z elementami fantastyki i dość nietypowa pozycja w dorobku twórcy „Siedem”.

Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, rez. Sergio Leone, Stopklatka TV, godz. 20

Rzecz dla miłośników klasycznych spaghetti-westernów. Film Sergio Leone to właściwie szczytowe osiągnięcie gatunku, western absolutny, kino kompletne w każdym calu. Bohaterem jest mężczyzna zwany Harmonijką, który pomaga wdowie Jill w pokonaniu groźnego przestępcy, Franka. Występują m.in. Charles Bronson, Henry Fonda i Claudia Cardinale. To pełen gniewu i agresji obraz upadku człowieka.

Niedziela, 2 lipca:

Iron Man, reż. Jon Favreu, TVN, godz. 20

Liczący sobie już blisko 10 lat, pierwszy film z kinowego Uniwersum Marvela, które na przestrzeni lat rozrosło się do gigantycznych rozmiarów. To tutaj po raz pierwszy poznajemy ekscentryka Tony’ego Starka, multimiliardera, który buduje supernowoczesną zbroję i walczy ze złem jako Iron Man. To przyzwoita rozrywka i do dzisiaj jeden z najlepszych filmów w cyklu.

Stan zagrożenia, reż. Philips Noyce, TVN Siedem, godz. 20

Wicedyrektor CIA, Jack Ryan, rozpoczyna śledztwo w sprawie zabójstwa przyjaciela prezydenta USA. Podczas dochodzenia odkrywa powiązania wpływowych polityków z kolumbijskimi kartelami narkotykowymi. Jack Ryan to bohater powieści Toma Clancy’ego, którego przygody doczekały się licznych ekranizacji. Na przestrzeni lat wcielali się w niego m.in. Alec Baldwin i Ben Affleck. Gwiazdą „Stanu zagrożenia” jest z kolei Harrison Ford, który wystąpił również w filmie „Czas patriotów”.

Kornblumenblau, reż. Leszek Wosiewicz, TVP Kultura, godz. 20.15

Dramat wojenny w reżyserii Leszka Wosiewicza, to historia młodego muzyka, który podejmuje walkę o przeżycie i zachowanie godności w obozie koncentracyjnym. Kornblumenblau - to tytuł niemieckiej piosenki granej przez więźnia na obsesyjne żądanie blokowego. Dzięki temu dostaje się do obozowej orkiestry i do wymarzonego bloku artystów, co daje mu szansę przeżycia.