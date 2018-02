Program TV: Filmowy weekend 9-11 lutego. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 9 lutego:



Harry Potter i Książę Półkrwi, reż. David Yates, TVN, godz. 20



Szósta część filmowych przygód tytułowego czarodzieja. W tej odsłonie cyklu Lord Voldemort zaciska swoją złowieszczą pętlę wokół świata Mugoli i czarodziejów, a Hogwart przestaje być – jak dawniej - bezpieczną przystanią. Harry podejrzewa, że niebezpieczeństwo może czaić się w samym zamku. To jedna z mroczniejszych odsłon całej serii.



Hellboy: Złota Armia, reż. Guillermo del Toro, TV Puls, godz. 20



Kolejna piątkowa propozycja dla miłośników fantasy. TV Puls przedstawia ekranizację popularnego komiksu Marvela o przygodach piekielnego przybysza, który na Ziemi czyni dobro – Hellboya. Musi on stawić czoła zbudzonej przez okrutnego księcia armii niepokonanych bestii. Pomogą mu w tym przyjaciele o paranormalnych zdolnościach.



Polowanie, reż. Thomas Vinterberg, TVP Kultura, godz. 20.20



Podopieczna Lucasa oskarża go o molestowanie seksualne. Mężczyzna robi wszystko, aby udowodnić swoją niewinność. W roli głównej rewelacyjny Mads Mikkelsen, który za swoją kreację otrzymał w 2012 roku Złotą Palmę na festiwalu w Cannes.



Sobota, 10 lutego:



Do utraty sił, reż. Antoine Fuqua, TVP 1, godz. 20.15



Pewnego dnia bokser Billy Hope traci wszystko i sięga dna. Wsparcie znajduje na sali treningowej prowadzonej przez emerytowanego pięściarza i trenera najtwardszych bokserów amatorów. Hope stara się powrócić na szczyt i odzyskać dobre imię. Ciekawy dramat sportowy z Jake'em Gyllenhaalem w roli głównej. Towarzyszą mu Rachel McAdams, Forest Whitaker i 50 Cent.



Sezon na misia, reż. Roger Allers, Polsat, godz. 20.10



Familijna animacja od studia Sony Pictures. Życie grizzly'ego Bogusia wydaje się być idealne - do momentu , kiedy pojawia się w nim Elliot, wychudzony, pozbawiony jednego poroża jelonek. Komediowa zabawa dla całej rodziny.



Love, Rosie, reż. Christian Ditter, TVN Siedem, godz. 20.55



Propozycja dla miłośników kina romantycznego. Rosie i Alex znają się od dzieciństwa. Gdy chłopak wyjeżdża z Dublina na studia do Ameryki, ich wieloletnią przyjaźń czekają ciężkie chwile. W rolach głównych Lily Collins i Sam Clafin.



Niedziela, 11 lutego:



Pamięć absolutna, reż. Paul Verhoeven, TVP 2, godz. 20.15



Ekranizacja prozy Philipa K. Dicka z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. Aktor wciela się w rolę agenta dyktatorskiego rządu na Marsie, który odkrywa niecne zamiary swoich pracodawców. Jako że wiedza, którą posiada, jest zagrożeniem dla tyranów, poddają go procesowi totalnej zmiany tożsamości, kreując dla niego całkowicie nowe życie. To brutalne, inteligentne, pełne czarnego humoru kino, jakie dziś już nie powstaje.



Hobbit: Pustkowie Smauga, reż. Peter Jackson, TVN, godz. 20



Bilbo wraz z kompanią krasnoludów i czarodziejem Gandalfem zmierza do legowiska smoka Smauga. Mały bohater będzie musiał zmierzyć się z olbrzymią bestią, której głosu użyczył Benedict Cumberbatch. „Pustkowie Smauga” to efektowna rozrywka, pełna niespotykanych przygód oraz niesamowitych stworzeń.



Django, reż. Quentin Tarantino, TV Puls, godz. 20



Łowca nagród Schultz i czarnoskóry niewolnik Django wyruszają w podróż, aby odbić żonę tego drugiego z rąk bezlitosnego Calvina Candie'ego. Film Tarantino z jednej strony składa piękny hołd klasycznemu westernowi i spaghetti-westernowi, z drugiej – obłędnie bawi się konwencją, tworząc mieszankę wybuchową, opartą na humorze, przemocy i doskonałych kreacjach aktorskich.