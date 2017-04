Program TV na Święta Wielkanocne 2017. Co warto zobaczyć? (14-17.04)

"Nietykalni", komedia która podbiła serca widzów na całym świecie, najnowsza odsłona filmu "Mission: Impossible", trzy kultowe westerny i klasyczny "Robin Hood" to tylko niektóre z filmowych propozycji, które telewizyjne stacje zaproponują na Święta. Sprawdźcie co warto zobaczyć w długi weekend w telewizji.

Piątek, 14 kwietnia:

“Hraba Monte Christo”, reż. Kevin Reynolds, TVP 2, godz. 20.05

Jedna z wielu ekranizacji słynnej powieści Aleksandra Dumasa ojca. Edmund Dantes zostaje niesłusznie skazany i wtrącony do więzienia. Gdy udaje mu się uciec, powraca w rodzinne strony, aby dokonać zemsty. W rolach głównych Jim Caviezel, Guy Pierce i Polka Dagmara Dominczyk. Reżyseruje Kevin Reynolds.

„Bruce Wszechmogący”, reż. Tom Shadyac, Polsat, godz. 20.05

To już standardowa świąteczna propozycja Polsatu. Brawurowa komedia, której bohater, dziennikarz Bruce, zostaje obdarzony bożą mocą. Bruce, dotychczas urągający Bogu, będzie miał okazję sprawdzić, czy zadysponuje tą mocą lepiej. Przezabawna produkcja z błyskotliwymi rolami Jima Carreya i Morgana Freemana, która doczekała się kontynuacji pt. „Evan Wszechmogący”.

„Szybcy i Wściekli 6”, reż. Justin Lin, TVN, godz. 20.00

Tym razem TVN zaprasza na szóstą odsłonę cyklu o przygodach Dominica Toretto i spółki. W tej części bohaterowie muszą pomóc agentowi Hobbsowi powstrzymać najemników, którzy porwali opancerzony transport wojskowej broni. Warto zobaczyć przed wejściem na ekrany polskich kin ósmej części serii.

„Złoty Kompas”, reż. Chris Weitz, TVN Siedem, godz. 20.00

Nagrodzony Oscarem za efekty specjalne film familijny będący ekranizacją kontrowersyjnej książki Philipa Pullmana. Posiadaczka złotego kompasu - Lyra z pomocą Lorda Asriela, pancernego niedźwiedzia i grupki sprzymierzeńców stara się pokrzyżować diaboliczne plany Pani Coulter. Występują: Nicole Kidman, Daniel Craig i Eva Green.

„Apollo 13”, reż. Ron Howard, TV 4, godz. 20.00

Oparta na faktach historia misji statku kosmicznego Apollo 13. Nagrodzony dwoma Oscarami film Rona Howarda, który cechuje świetna dramaturgia i gwiazdorska obsada z Tomem Hanksem, Edem Harrisem i Kevinem Baconem na czele.

Sobota, 15 kwietnia:

„Nietykalni”, reż. Olivier Nakache, Eric Toledano, TVP 1, 21.30

Jedna z najlepszych europejskich komedii ostatniej dekady, a przy tym światowy fenomen, który zarobił blisko pół miliarda dolarów. Sparaliżowany milioner zatrudnia do opieki młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie wyszedł z więzienia. Wzruszająca historia o przyjaźni oraz zderzeniu dwóch całkowicie odrębnych światów.

„King Kong”, reż. Peter Jackson, TV Puls, godz. 16.20

Remake kultowego filmu z 1933 roku. Zafascynowany klasyczną produkcją Złotej Ery Hollywood Peter Jackson, postanowił zrealizować współczesny hołd złożony tamtemu filmowi. Widowiskowa, monumentalna, trwająca ponad 3 godziny opowieść o King Kongu jak najwierniej odwzorowuje oryginał. Bankrutujący reżyser i głodująca aktorka wyruszają na tajemniczą Wyspę Czaszki, by nagrać film swojego życia, ponieważ w Nowym Jorku panuje wielki kryzys. Na miejscu zderzają się z niebezpiecznym światem przerośniętych stworów.

„Wielki Gatsby”, reż. Baz Luhrmann, TVN Siedem, godz. 21.25

Ekranizacja powieści F. Scotta Fitzgeralda. Nowy Jork, rok 1922. Milioner Jay Gatsby spotyka po pięciu latach swoją wielką miłość, Daisy, z którą wcześniej rozdzieliły go koleje losu. Barwne widowisko opatrzone zachwycającymi efektami specjalnymi, dzięki którym powołano do życia Nowy Jork lat 20-tych oraz ciekawymi występami Leonardo DiCaprio i Carey Mulligan.

„Siedmiu Wspaniałych”, reż. John Sturges, TVP Kultura, godz. 20.25

Na okres świąteczny TVP Kultura proponuje spotkania z kultowymi westernami. W sobotę będzie można zobaczyć legendarne dzieło Johna Sturgesa – „Siedmiu Wspaniałych”. Mieszkańcy biednej meksykańskiej wioski wynajmują zawodowych rewolwerowców, by obronili ich przed bandziorami. Amerykańska wersja „Siedmiu Samurajów” Akiry Kurosawy doczekała się w ubiegłym roku odświeżonej wersji. Nic jednak nie przebije klasyka ze Stevem McQueenem, Charlesem Bronsonem i Eli Allachem w rolach głównych.

Niedziela, 16 kwietnia:

„Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki”, reż. Steven Spielberg, TVN, godz. 21.30

Produkcja z 2008 roku stanowiła sentymentalny powrót do legendarnych przygód Indiany Jonesa. W tytułową rolę ponownie wcielił się Harrison Ford, a u jego boku wystąpił Shia LaBeouf. W roli czarnego charakteru obsadzono z kolei Cate Blanchett. Tym razem usunięty z uniwersytetu Indiana spotyka młodego chłopaka, który proponuje, że za pomoc w prywatnej sprawie naprowadzi profesora na ślad Kryształowej Czaszki.

„Mission: Impossible – Ghost Protocol”, reż. Brad Bird, TVN Siedem, godz. 20

Zaskakująco dobrze przyjęta czwarta część przygód agenta IMF Ethana Hunta. Tym razem bohater wraz z resztą zespołu próbuje oczyścić swoje dobre imię po zamachu terrorystycznym na Kremlu. To tradycyjna powtórka z rozrywki utrzymana jednak na wysokim poziomie, ze świetnie zrealizowanymi scenami akcji i sporą dawką humoru.

„Helikopter w ogniu”, reż. Ridley Scott, TV 4, godz. 20.00

Oparty na faktach film opowiada o nieudanej akcji amerykańskiego oddziału 120 Delta, który miał za zadanie porwać dwóch poruczników zbuntowanych wojsk Somalii. Film Ridleya Scotta sprawdza się jako wyborne widowisko nafaszerowane akcją. Warto zwrócić uwagę na zjawiskowe zdjęcia Sławomira Idziaka, za które otrzymał w 2002 roku nominację do Oscara.

„Mały Wielki Człowiek”, reż. Arthur Penn, TVP Kultura, godz. 20.25

Ekranizacja kultowej powieści Thomasa Bergera. Stuletni Jack Crabb, opowiada kolekcjonerowi historię swojego życia. Jak został porwany i wychowany przez Indian, jak został rewolwerowcem, ożenił się z Indianką, widział jej śmierć z rąk ludzi generała Custera, a potem sam do nich dołączył w bitwie pod Little Big Horn. W roli głównej Dustin Hoffman.

Dziesięcioro przykazań”, reż. Cecil B. DeMille, Stopklatka TV, godz. 17.45

Jedna z najsłynniejszych biblijnych ekranizacji wszech czasów. Nakręcona w 1956 roku produkcja to monumentalne widowisko zrealizowane z epickim wręcz rozmachem. Trwający blisko 4 godziny film będzie można zobaczyć na Stopklatce w dwóch częściach w świąteczną niedzielę oraz poniedziałek. Jest to historia Mojżesza, który uratowany i wychowany u boku przyszłego Faraona musi opuścić Egipt. Dopiero sam Bóg każe mu tam wrócić i uwolnić Izraelitów z niewoli. Mojżesz zwraca się z prośbą o uwolnienie Żydów, lecz gdy to nie skutkuje, zsyła na Egipt siedem plag.

„Robin Hood: Książę Złodziei”, reż. Kevin Reynolds, Stopklatka TV, godz. 20.00

Po powrocie do Anglii Robin odkrywa, że stracił rodzinny majątek. Przyłącza się do bandy rzezimieszków napadających w lesie Sherwood na bogatych podróżnych. Film Reynoldsa to jedna z najgłośniejszych kinowych opowieści o królu złodziei – Robinie Hoodzie. Niezapomniane kreacje stworzyli Kevin Kostner, Alan Rickman, Morgan Freeman i Sean Connery. Pozycja obowiązkowa dla miłośników klasyki.

Poniedziałek, 17 kwietnia:

„Mission: Impossible – Rogue Nation”, rez. Christopher McQuarrie, Polsat, godz. 20.00

Dzień po emisji czwartej części MI na TVN Siedem, Polsat zaproponuje najnowszą, piątą odsłonę cyklu. Tym razem Hunt i jego ludzie będą musieli zmierzyć się z wysoko wyspecjalizowaną siecią agentów – Syndykatem. To ponownie olbrzymia dawka widowiskowej akcji i pokaz niesamowitych umiejętności kaskaderskich Toma Cruise’a. To podczas zdjęć do tego filmu aktor zgodził się wzbić się w powietrze ogromnym samolotem… trzymając się jego drzwi od zewnątrz.

„Królewna Śnieżka i Łowca”, reż. Rupert Sanders, TVN, godz. 21.00

Alternatywna wersja baśni braci Grimm. Zła królowa po przejęciu władzy nad królestwem rozkazuje Łowcy zabić Śnieżkę. Ten jednak pomaga królewnie zorganizować ruch oporu, w którym szczególny udział będzie miało siedmiu krasnali. Tę produkcję warto zobaczyć przede wszystkim dla wyjątkowo demonicznej postaci Złej Królowej brawurowo zagranej przez Charlize Theron.

„Major Dundee”, reż. Sam Peckinpah, TVP Kultura, godz. 20.25

Czasy wojny secesyjnej. Banda Apaczów grasuje na pograniczu USA i Meksyku, dokonując licznych napadów i mordów. Major Dundee otrzymuje polecenie schwytania Apaczów "żywych lub martwych". Żeby tego dokonać proponuje wolność za udział w przedsięwzięciu uwięzionym żołnierzom Konfederacji. Kultowy western Sama Peckinpaha z Charltonem Hestonem w roli głównej.

„Asterix i Obelix w służbie Jej Królewskiej Mości”, Stopklatka TV, godz. 20.00

Tym razem nieustraszeni Galowie ruszają na pomoc Brytom, którzy obawiają się najazdu ze strony armii Cezara. Dzielni Galowie mają ze sobą tajną broń przeciw Cezarowi - beczkę magicznej mikstury Panoramiksa oraz niesfornego młodziana imieniem Skandalix, na każdym kroku ściągającego na nich kłopoty.