Program TV na weekend 15-17 grudnia. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 15 grudnia:



Dom dusz, reż. Bille August, TVP 1, godz. 21.20



Ambitny właściciel ziemski poślubia siostrę swojej zmarłej narzeczonej. Z czasem dorabia się fortuny, co burzy losy jego rodziny. Klasyczny melodramat w wyśmienitej obsadzie aktorskiej. W rolach głównych występują Jeremy Irons, Meryl Streep, Glen Close i Winona Ryder. Epicka, wielowątkowa rodzinna saga, rozgrywająca się na tle burzliwych przemian politycznych w Chile.



Piraci z Karaibów: Na krańcu świata, reż. Gore Verbinski, TVN, godz. 20



Will Turner i Elizabeth Swan wyruszają w podróż na kraniec świata, by uratować kapitana Jacka Sparrowa z pułapki Davy'ego Jonesa. Trzecia, najmroczniejsza z dotychczasowych, część przygód Jacka Sparrowa i jego przyjaciół. To trwające blisko 3 godziny, nafaszerowane efektami specjalnymi widowisko, w którym warto docenić doskonałe zdjęcia Dariusza Wolskiego.



Opowieści z Narnii: Książę Kaspian, reż. Andrew Adamson, Polsat, godz. 20.05



Kolejna odsłona filmowego cyklu fantasy opartego na prozie C.S. Lewisa. Rodzeństwo Pevensie wraca do Narnii, aby pomóc księciu Kaspianowi odzyskać tron zagarnięty przez stryja. Od ich zniknięcia w Narnii minęło 1300 lat i wiele się zmieniło. To familijna superprodukcja pełna baśniowego klimatu, niezwykłych przygód i fantastycznych bohaterów.



Sobota, 16 grudnia:



Saga wikingów, reż. Claudio Fah, TVP 1, godz. 20.15



Wygnani z ojczyzny Wikingowie, pod wodzą nieustraszonego Asbjörna, wyruszają do Brytanii, by zrabowanym z klasztorów złotem wykupić swą wolność i powrót do kraju. Ich podróż przerywa sztorm, który zatapia statek i wyrzuca rozbitków na szkockim wybrzeżu. Przygodowe widowisko utrzymane w mrocznym, zimnym klimacie.



Pocałunek smoka, reż. Chris Nahon, TV Puls, godz. 20



Rzecz dla miłośników kina kopanego. Chiński policjant, Liu Jian, przybywa do Paryża, by prowadzić śledztwo wraz z tamtejszymi służbami. Kiedy zostaje wrobiony w morderstwo, pomaga mu przypadkowo poznana prostytutka, Jessica. W roli głównej chiński gwiazdor kina akcji – Jet Li.



Obcy – 8. pasażer „Nostromo”, reż. Ridley Scott, Stopklatka TV, godz. 20



Legendarny horror Ridleya Scotta, rozpoczynający trwający do dzisiaj cykl o tytułowym „obcym”. Załoga statku kosmicznego Nostromo odbiera tajemniczy sygnał i ląduje na niewielkiej planetoidzie, gdzie jeden z jej członków zostaje zaatakowany przez obcą formę życia. Niezapomniany klimat i rewelacyjna Sigourney Weaver w roli głównej.



Niedziela, 17 grudnia:



Gwiezdne Wojny: Część III – Zemsta Sithów, reż. George Lucas, TVN, godz. 20.10



Trzecia pod względem fabularnym odsłona serii. Wojny Klonów dobiegają końca, jednak w galaktyce rośnie moc złowrogich Sithów. Kanclerz Palpatine rośnie w siłę próbując zwabić na ciemną stronę mocy młodego Anakina Skywalkera. Najlepsza odsłona „drugiej trylogii” Gwiezdnych Wojen. Film zachwyca imponującymi pojedynkami i wciągającą intrygą fabularną.



Johnny English, reż. Peter Howitt, TVP 2, godz. 20.10



Większość brytyjskich agentów ginie w zamachu. Jednym z nielicznych ocalałych jest Johnny English, niezdarny pracownik biurowy. Rowan Atkinson, czyli legendarny „Jaś Fasola” tym razem wciela się w całkowite przeciwieństwo Jamesa Bonda. Świetna komedia szpiegowska pełna typowego brytyjskiego humoru.



W ciemność. Star Trek, reż. J.J. Abrams, TVN Siedem, godz. 20



Załoga USS Enterprise planuje pojmanie bezwzględnego terrorysty, zanim zniszczy on ich organizację od wewnątrz. W rolę czarnego charakteru wciela się bezbłędny Benedict Cumberbatch. Towarzyszy mu stała dla serii ekipa aktorska z Chrisem Pine’em i Zoe Saldaną na czele. Znakomite efekty specjalne i duża dawka humorą są zaletami tej produkcji.