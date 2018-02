Program TV na weekend 16-18 lutego. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 16 lutego:



Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I, reż. David Yates, TVN, godz. 20



Losy młodego czarodzieja Harry’ego wchodzą w decydującą fazę. Wraz z przyjaciółmi chłopak wyrusza odnaleźć horkruksy, dzięki którym Voldemort zapewnił sobie nieśmiertelność. Muszą je wszystkie zniszczyć, by go pokonać. Jedna z najlepiej przyjętych przez widzów odsłon cyklu – film zarobił w kinach blisko miliard dolarów.



Rango, reż. Gore Verbinski, TVN Siedem, godz. 20



Twórca „Piratów z Karaibów” przedstawia film animowany, ale w obsadzie oryginalnego dubbingu nadal towarzyszą mu ulubieni aktorzy, m.in. Johnny Depp. Aktor udziela głosu kameleonowi Rango, który przybywa do miasteczka na pustyni Mojave i zostaje jego nowym szeryfem.



Nieobliczalni, reż. David Charhon, TVP Kultura, godz. 20.20



Dwóch skrajnie różnych policjantów, rozwiązując kryminalną zagadkę, zadziera z wysoko postawionymi ludźmi władzy, którym wydaje się, że są nietykalni. W jedną z ról wciela się gwiazda francuskiego hitu „Nietykalni” – Omar Sy.



Sobota, 17 lutego:



Świat to za mało, reż. Michael Apted, TVP 1, godz. 20.15



Kolejna odsłona przygód Jamesa Bonda z Pierce’em Brosnanem w roli głównej. Tym razem bohater trafia do Azerbejdżanu, gdzie musi zając się ochroną spadkobierczyni majątku Sir Roberta - Elektry King. Efektowne kino z Sophie Marcelu i Denise Richards w roli „kobiet Bonda”.



Żelazna Dama, reż. Phyllida Lloyd, TV 4, godz. 16.45



Nagrodzona dwoma Oscarami filmowa biografia Margaret Thatcher. W filmie, już jako emerytowana premier Wielkiej Brytanii, rozmawia z nieżyjącym mężem i wspomina błyskotliwą karierę polityczną. W roli głównej rewelacyjna Meryl Strzep.



Kochanek królowej, reż. Nikolaj Arcel, TVP Kultura, godz. 20.20



Oparta na faktach historia słynnego romansu duńskiej królowej Karoliny Matyldy Hanowerskiej, żony króla Chrystiana VII, z wpływowym politykiem Johannem Friedrichem Struenseem. Film zdobył dwa Srebrne Niedźwiedzie na Festiwalu w Berlinie, m.in. za najlepszy scenariusz.



Niedziela, 18 lutego:



Barany. Islandzka opowieść, reż. Grimur Hakonarson, TVP 2, godz. 21.50



Dwaj skłóceni bracia muszą zakończyć czterdziestoletni spór, aby chronić swój dotychczasowy styl życia i to, co najbardziej kochają - owce. Doskonały przykład islandzkiego kina ze świetnie wyważonymi dramatem i humorem.



Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, reż. Peter Jackson, TVN, godz. 20



Finałowa odsłona filmowej trylogii o przygodach niziołka Bilbo Bagginsa. Krasnoludy z Ereboru odzyskują ojczyznę, ściągając gniew smoka. Wolne istoty Śródziemia łączą siły przeciwko Sauronowi, który wysyła legiony orków na Samotną Górę.



Obcy 3, reż. David Fincher, Stopklatka TV, godz. 20



Fiorina 161, zakażona przez wszy planeta, na której znajduje się więzienie pod zaostrzonym rygorem dla najgorszych złoczyńców. W tę zdominowaną przez mężczyzn komunę wkracza porucznik Ripley, a wraz z nią obca forma życia. Po raz kolejny Siguorney Weaver musi stawić czoła kultowemu Obcemu. Tym razem w dość nietypowej scenerii.