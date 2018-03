Program TV na weekend 16-18 marca. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 16 marca:



Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz, reż. Anthony Russo, Joe Russo, TVN, godz. 20



Druga część przygód superbohatera Kapitana Ameryki i kolejna już produkcja w całym uniwersum Marvela. Tym razem bohater zostaje wplątany w sieć zagrażającej całemu światu intrygi. By ujawnić spisek, superbohater łączy siły z Czarną Wdową. Jako jeden z niewielu ostatnich filmów Marvela sprawdza się nie tylko jako komiksowe widowisko, ale to również całkiem zgrabny polityczny thriller.



Konformista, reż. Bernardo Bertolucci, TVP Kultura, godz. 20.05



Faszystowskie Włochy. Marcello jest pracownikiem tajnych służb, który zgłasza swój akces do faszyzmu i żeni się z drobnomieszczanką Giulią, by wkroczyć w świat przeciętnego Włocha. Mężczyzna otrzymuje misję polegającą na dotarciu do profesora, człowieka niewygodnego dla reżymu, którego ma "wystawić" zabójcom, a którego jednocześnie dobrze zna z czasów studenckich. Klasyk Bernardo Bertolucciego.



Byzantium, reż. Neil Jordan, Stopklatka TV, godz. 20



Mieszkańcy nadmorskiej miejscowości poznają sekret dwóch tajemniczych kobiet, które zatrzymały się w lokalnym ośrodku. Twórca „Wywiadu z wampirem”, Neil Jordan, tym razem ponownie sięga po temat krwiopijców, choć w nieco innym wydaniu. Na ekranie pięknie prezentują się Gemma Arterton i Saoirse Ronan.



Sobota, 17 marca:



Ostatnia piosenka, reż. Julie Anne Robinson, TVN Siedem, godz. 19



Ekranizacja prozy popularnego Nicholasa Sparksa. Zbuntowana Ronnie spędza wakacje z ojcem. Wzajemna miłość do muzyki pozwala ponownie odbudować łączącą ich relację. Ciepły romans z udziałem Liama Hemsortha i Miley Cyrus.



Druhny, reż. Paul Feig, TVN, godz. 21.05



Annie zostaje druhną honorową. Wraz z koleżankami wyrusza w podróż, by zaszaleć na wieczorze panieńskim. Komedia romantyczna w doborowej kobiecej obsadzie. Na ekranie brylują: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne i Melisa McCarthy.



Kumple od kufla, reż. Joe Swanberg, TVP Kultura, godz. 20



Kate i Luke pracują razem w browarze. Ona jest związana z Chrisem, a on - z Jill, która koniecznie chce wiedzieć, czy Luke jest już gotowy do rozmowy o małżeństwie. Odpowiedź na to pytanie staje się krystalicznie jasna, gdy nieoczekiwanie Kate i Luke spędzają ze sobą weekend. Ciepła komedia Olivią Wilde i Jake’em Johnsonem w rolach głównych.



Niedziela, 18 marca:



Colombiana, reż. Olivier Megaton, TVN, godz. 21.30



Cataleya, będąc w przeszłości świadkiem morderstwa rodziców, wyrasta na zawodową zabójczynię, która za wszelką cenę próbuje odnaleźć osobę odpowiedzialną za śmierć bliskich. Kobiece kino zemsty w stylu „Nikiti” Luca Bessona, który zresztą odpowiada za produkcję oraz scenariusz filmu.



Furia, reż. David Ayer, TV Puls, godz. 20



Niemcy, koniec II wojny światowej. Załoga amerykańskiego czołgu wyrusza za linię frontu w celu obrony alianckich linii zaopatrzenia. Niezwykle brutalne i trzymające w napięciu kino wojenne z Bradem Pittem i Shią LaBeoufem w rolach głównych.



Troja, reż. Wolfgang Petersen, TVN Siedem, godz. 20



Widowiskowy dramat historyczny odnoszący się do wydarzeń znanych z legendarnej „Iliady” Homera. Menelaos, król Sparty, ma już dość toczącej się wojny z Troją. Chcąc zawrzeć z nią pokój wydaje ucztę, na którą zaprasza Hektora i Parysa. Jednak Parys, zakochany w Helenie żonie Menelaosa, zabiera ją do Troi. Menelaos wyrusza ze swym bratem Agamemnonem do Troi aby dokonać zemsty.