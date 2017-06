Program TV na weekend 2-4 czerwca. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 2 czerwca:



Igła, reż. Richard Marquand, TVP 1, godz. 20.30



Klasyczny dramat szpiegowski z zapadającą w pamięci rolą Donalda Sutherlanda. Nakręcona w 1981 roku produkcja opowiada historię hitlerowskiego szpiega działającego w Wielkiej Brytanii, który trafia na małą wyspę, gdzie mieszkają małżonkowie Lucy i David. Szpieg nawiązuje z kobietą romans. Tymczasem ma misję do wykonania.



Trzech muszkieterów, reż. Richard Lester, TVN Siedem, godz. 20



Jedna z najlepszych w historii kina ekranizacji przygód trzech muszkieterów. W tytułowe role wcielają się: Oliver Reed, Frank Filnay i Richard Chamberlain. Gaskończyka D'Artagnana zagrał Michael York. Czwórka przyjaciół musi odzyskać kolię królowej Anny Austriaczki.



Synekdocha, Nowy Jork, reż. Charlie Kaufman, TVP Kultura, godz. 20.25



Charlie Kaufman uchodzi za jednego z najlepszych i najbardziej oryginalnych współczesnych scenarzystów Hollywood. Na swoim koncie ma zaledwie kilka skryptów, wszystkie jednak odniosły sukces. "Synekdocha, Nowy Jork" to także reżyserski debiut Kaufmana. Surrealistyczny komediodramat przedstawia historię samotnego reżysera Cadena, który rozpoczyna pracę nad brutalną i realistyczną sztuką. Jego rewolucyjne dzieło zyskuje coraz większy rozmach. Znakomita rola nieodżałowanego Philipa Seymoura Hoffmana.



Transformers: Wiek zagłady, reż. Michael Bay, TVN, godz. 20



Saga o walczących gigantycznych robotach zdaje się nie mieć końca. Niebawem na ekrany kin wkroczy piąta odsłona "Transformers", tymczasem na TVN będzie można obejrzeć ostatnią z dotychczasowo zrealizowanych części. Powraca niektórzy ze starej obsady, nie ujrzymy już jednak gwiazdy poprzednich filmów - Shii LaBeoufa. W główną rolę wciela się teraz Mark Wahlberg.



Sobota, 3 czerwca:



Slumdog, milioner z ulicy, reż. Danny Boyle, Polsat, godz. 21



Nagrodzona Oscarem opowieść o ubogim Hindusie Jamalu, który ma szansę zdobycia fortuny w programie "Milionerzy". Pojawiają się jednak zarzuty, że jest oszustem. Okazuje się, że wszechstronnej wiedzy dostarczyło mu dramatyczne życie.



Jak wytresować smoka, reż. Dean DeBlois, Chris Sanders, TVN, godz. 20



Jedna z najciekawszych fiamilijnych animacji ostatniego czasu. Bohaterem bajki jest syn wodza Wikingów, który zaprzyjaźnia się ze smokiem rzadkiego gatunku. Gdy odkrywa prawdziwą naturę bestii, pragnie przekonać mieszkańców swojej osady do ich przyjaznego nastawienia.



Liberator, reż. Andrew Davis, TV Puls, godz. 20



Propozycja dla miłośników kopanego kina akcji. Legendarny Steven Seagal, jako okrętowy kurzach Casey Ryback, podejmuje walkę z niebezpiecznymi terrorystami, którzy przejęli pełen broni pancernik. Na przeciw niemu stają Tommy Lee Jones i Gary Busey.



Skazany na bluesa, reż. Jan Kidawa-Błoński, godz. 20.20



Biografia Ryszarda Riedla, legendarnego frontmana zespołu Dżem. Akcja rozgrywa się w latach 70-tych i opowiada o zdobywaniu sławy przez Riedla oraz jego stopniowemu upadkowi spowodowanemu uzależnieniem od narkotyków. Film stoi przede wszystkim wybitną rolą Tomasza Kota.



Niedziela, 4 czerwca:



Ocean's Eleven: Ryzykowna gra, reż. Steven Soderbergh, TVN Siedem, godz. 20



Pierwsza część rozrywkowego cyklu o przygodach rabusia Danny'ego Ocean, który planuje napaść jednocześnie na trzy kasyna w Las Vegas. W tym celu kompletuje niezwykłą grupę fachowców. W skład ekipy wchodzą m.in. Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts i Casey Affleck.



Niemoralna propozycja, reż. Adrian Lyne, Stopklatka TV, godz. 20



Intrygujący dramat obyczajowy z Woodym Harrelsonem i Demi Moore. Gwiazdy wcielają się w małżeństwo, które z powodu kłopotów finansowych udają się do Vegas, gdzie próbują szczęścia w kasynie. Poznają tam milionera, który składa im tytułową niemoralną ofertę.



Miłość, reż. Michael Haneke, TVP 2, godz. 23.25



Nagrodzony Złotą Palmą na festiwalu w Cannes film kontrowersyjnego Michaela Haneke będzie można niestety zobaczyć dopiero przed północą. To jednak znakomite kino, dla którego warto zarwać noc. Znakomite role Jean-Louisa Trintignanta oraz Emmanuelle Rivy i przejmująca historia, która nikogo nie pozostawi obojętnym.