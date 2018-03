Program TV na weekend 2-4 marca. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 2 marca:



Planeta Singli, reż. Mitja Okorn, TVN, godz. 20



Twórca jednego z największych polskich hitów romantycznych, „Listów do M.”, tym razem przedstawia komedię, której bohaterką jest Ania, biorąca udział w reality show ukazującym prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmiewającym naiwność kobiet szukających tam ideału. W rolach głównych Maciej Stuhr i Agnieszka Więdłocha.



High School Musical, reż. Kenny Ortega, TVN Siedem, godz. 20



Familijny przebój od Disneya. Kapitan drużyny koszykówki i nowa, zdolna uczennica biorą udział w przesłuchaniach do szkolnego musicalu. To ciepła, romantyczna historia z dużą dawką muzyczno-tanecznych występów. Na ekranie brylują Zac Efron i Vanessa Hudgens, którym udział w filmie przyniósł olbrzymią popularność.



Człowiek w ogniu, reż. Tony Scott, TV Puls, godz. 20



Amerykanin po przejściach podejmuje się w Meksyku ochrony kilkuletniej córki bogatego biznesmena. W roli głównej wystąpił znakomity Dezel Washington, a na ekranie towarzyszą mu m.in. Christopher Walken i młodziutka wówczas Dakota Fanning. Reżyserował nieżyjący już Tony Scott.



Sobota, 3 marca:



Kac Vegas w Bangkoku, reż. Todd Phillips, TVN, godz. 21.05



Druga część wielkiego komediowego hitu. Tym razem czwórka przyjaciół udaje się w podróż do egzotycznej Tajlandii na ślub jednego z nich. Spokojny wieczór kawalerski wymyka się spod kontroli. Twórcy powtarzają formułę pierwszej części niemal 1 do 1, ale pomysł nadal się sprawdza, dostarczając wiele dobrej zabawy.



American Hustle, reż. David O. Russell, TVP Kultura, godz. 20



Ulubieniec Amerykańskiej Akademii Filmowej David O. Russell tym razem opowiada historię błyskotliwego oszusta Irvinga Rosenfelda, który wraz z partnerką i kochanką, Brytyjką Sydney Prosper, zostaje zmuszony do pracy dla niezrównoważonego agenta FBI Richiego DiMaso. Trzy Złote Globy, 10 nominacji do Oscarów i doskonała obsada.



Niebiańska plaża, reż. Danny Boyle, Stopklatka TV, godz. 20



Przebywający w Tajlandii Amerykanin Richard poznaje parę Francuzów. Proponuje im wycieczkę na nieznaną, rajską wyspę. Klimatyczna produkcja z Leonardo DiCaprio w roli głównej.



Niedziela, 4 marca:



Bękarty wojny, reż. Quentin Tarantino, TV Puls, godz. 20



W okupowanej przez nazistów Francji oddział złożony z Amerykanów żydowskiego pochodzenia planuje zamach na Hitlera. Błyskotliwa produkcja Quentina Tarantino, nagrodzona Oscarem, Złotym Globem, Złotą Palmą i szeregiem innych prestiżowych nagród. To w tym filmie reżyser odkrył talent Christopha Waltza, zdobywcy dwóch Oscarów.



Iron Man 2, reż. Jon Favreu, TVN, godz. 21.35



Specjalna senacka komisja postrzega Iron Mana jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Tymczasem rosyjski złoczyńca i genialny fizyk, Ivan Vanko, postanawia się zemścić na Starku za krzywdę, którą rodzina ekscentryka wyrządziła jego ojcu. Druga część hitu z Robertem Downeyem Jr. Widowiskowa, nafaszerowana efektami specjalnymi rozrywka.



Sherlock Holmes, reż. Guy Ritchie, TVN Siedem, godz. 20



Najsłynniejszy detektyw Sherlock Holmes z nieodłącznym przyjacielem dr. Watsonem szukają sprawcy rytualnych morderstw. Za tę błyskotliwą wariację na temat legendarnego detektywa odpowiada Guy Ritchie, twórca kultowego „Przekrętu”.