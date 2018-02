Program TV na weekend 23-25 lutego. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 23 lutego:



Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II, reż. David Yates, TVN, godz. 20



Ostatnia odsłona przygód czarodzieja Harry’ego Pottera i epickie zwieńczenie kilkuczęściowego cyklu. Świat czarodziejów zamienia się w pole bitwy. Zbliża się ostateczne starcie między Harrym i jego przyjaciółmi a siłami ciemności z Lordem Voldemortem na czele. Ozdobą produkcji jest znakomita strona audio-wizualna.



Szakal, reż. Michael Caton-Jones, TV Puls, godz. 20



Propozycja dla miłośników kina sensacyjnego. Nieuchwytny zabójca otrzymuje zlecenie na terenie USA. Szef FBI stara się go powstrzymać za wszelką cenę. Trzymające w napięciu do ostatniej sceny ekranowe starcie Richarda Gere’a z Brucem Willisem.



W kręgu miłości, Felix Van Groningen, TVP Kultura, godz. 20.20



Elise i Didier od siedmiu lat żyją w szczęśliwym związku. Poważna choroba córki oddala ich od siebie. Przejmujący, świetnie zagrany dramat nagrodzony m.in. francuskim Cezarem dla najlepszego zagranicznego filmu.



Sobota, 24 lutego:



Kac Vegas, reż. Todd Philips, TVN, godz. 20



Jedna z najlepszych amerykańskich komedii ostatniej dekady, doczekała się dwóch przebojowych kontynuacji. Czterech przyjaciół spędza wieczór kawalerski w Las Vegas. Następnego dnia okazuje się, że zgubili pana młodego i nic nie pamiętają. Nagrodzona Złotym Globem produkcja to istny festiwal gagów.



Duża ryba, reż. Tim Burton, TVP Kultura, godz. 20.20



Klasyczne kino naczelnego magika Hollywood – Tima Burtona. Edward Bloom jako młody człowiek opuścił rodzinne miasto i podróżował dookoła świata. Prawie każdy był oczarowany jego nieprawdopodobnymi historiami, każdy oprócz jego syna Willa, który właśnie wrócił do domu, by zająć się umierającym na raka ojcem. Barwna, pełna niezwykłych postaci i wspaniałych przygód opowieść dla miłośników baśniowych klimatów.



Wielka draka w chińskiej dzielnicy, reż. John Carpenter, Stopklatka TV, godz. 20



Absurdalna komedia pełna akcji oraz fantastycznych przygód w reżyserii twórcy kultowego "Coś". Kierowca ciężarówki oraz jego przyjaciel z Chinatown zostają wplątani w walkę między siłami dobra i zła. W roli głównej Kurt Russell i plejada azjatyckich gwiazd lat 80.



Niedziela, 25 lutego:



Iron Man, reż. Jon Favreu, TVN, godz. 21.35



Miliarder i wynalazca Tony Stark zostaje porwany przez rebeliantów. Zmuszony zostaje do skonstruowania potężnej zbroi, którą rebelianci chcą wykorzystać do swoich złych zamiarów. Stark jednak sam przywdziewa zbroję i postanawia walczyć ze złem jako Iron Man. Pierwsza część Kinowego Uniwersum Marvela, jednej z najbardziej dochodowych filmowych serii wszech czasów.



King Kong, reż. Peter Jackson, TV4, godz. 15.05



Lata 30. XX wieku. Bankrutujący reżyser i głodująca aktorka wyruszają na tajemniczą Wyspę Czaszki, by nagrać film swojego życia, ponieważ w Nowym Jorku panuje wielki kryzys. Twórca "Władcy Pierścieni" tym razem sięga po kultową historię Konga, w swojej widowiskowej produkcji oddając hołd klasycznemu filmowi z 1933 roku.



Przypadek, reż. Krzysztof Kieślowski, TVP Historia, godz. 20.30



Trzy alternatywne życiorysy młodego chłopaka zależne od tytułowego przypadku, jakim jest próba złapania odjeżdżającego pociągu. W roli głównej Bogusław Linda. Słynny film jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów, Krzysztofa Kieślowskiego.