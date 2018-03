Program TV na weekend 23-25 marca. Jakie filmy warto zobaczyć?

W nadchodzący weekend w telewizji każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Widowiskowe Avengers, dramatyczny Uciekinier, przezabawny Zgon na pogrzebie, to tylko niektóre z propozycji nadawców naziemnej telewizji cyfrowej. Sprawdźcie, co warto zobaczyć w TV w najbliższych dniach.

Piątek, 23 marca:



Avengers, reż. Joss Whedon, TVN, godz. 200



Nakręcony w 2012 roku film "Avengers" był pierwszą produkcją z kinowego uniwersum Marvela, w którym siły połączyli wszyscy bohaterowie ze zrealizowanych dotychczas filmów o ich solowych przygodach. Thor, Iron Man, Hulk i inni muszą stawić czoła demonicznemu Lokiemu, który doprowadza do inwazji kosmitów na Ziemię. Efektowne widowisko dla wszystkich miłośników superbohaterów.



Przeciw wszystkim, reż. Taylor Hackford, Stopklatka TV, godz. 20



Jake Wise wynajmuje cynicznego Terry'ego, niegdyś zawodowego futbolistę, zlecając mu odnalezienie swej kochanki Jessie. Jake twierdzi, że Jessie pchnęła go nożem i zniknęła wraz z 50 tys. dolarów. Ten odnajduje ją na egzotycznej wyspie w Meksyku, lecz pada ofiarą jej uroku. Thriller romantyczny z Jeffem Bridgesem w roli głównej.



Biały kieł, reż. Randal Kleiner, TVN Siedem, godz. 20



Historia dzielnego psa, który od szczenięctwa musi sam dawać sobie radę pośród dzikich zwierząt i złych ludzi, staje się więc także dziki i niebezpieczny. W końcu - dzięki przyjaźni z dobrym opiekunem - znajduje swoje miejsce na ziemi. Film z udziałem Ethana Hakwe’a stanowi adaptację przygodowej powieści Jacka Londona. To wciągający dramat przygodowy.



Sobota, 24 marca:



Madagaskar 3, reż. Eric Darnell i inni, Polsat, godz. 20.05



W trzeciej części przygód zwierząt z nowojorskiego zoo, lew Alex i jego przyjaciele wciąż próbują wrócić do placówki. Tym razem sprawy komplikują się, gdyż do przebycia jest cała Europa. Jak niezauważenie pokonać cały kontynent? Oczywiście w przebraniu trupy cyrkowej. Zabawna rozrywka dla całej rodziny.



Uciekinier, reż. Jeff Nichols, TVP Kultura, godz. 20



Dwóch nastoletnich chłopców, Ellis i Neckbone, spotyka mężczyznę o imieniu Mud, który ukrywa się na wyspie na rzece Missisipi. Mud opowiada im brzmiącą dość nieprawdopodobnie historię, jakoby zabił człowieka w Teksasie i teraz ucieka przed żądnymi jego głowy łowcami nagród. Twierdzi, że zabierze ze sobą miłość swego życia, urodziwą Juniper, która czeka na niego w mieście. W roli głównej zdobywca Oscara – Matthew McConaughey.



Zgon na pogrzebie, reż. Neil LaBute, Stopklatka TV, godz. 20



Amerykańska wersja przebojowej brytyjskiej komedii. Na pogrzebie seniora rodu pojawia się nieznajomy, który szantażuje synów zmarłego. Mężczyzna żąda pieniędzy w zamian za dochowanie tajemnicy dotyczącej ich ojca. Choć nie dorównuje pierwowzorowi, potrafi rozweselić dzięki ciekawym występom Chrisa Rocka, Martina Lawrence’a i Tracy’ego Morgana.



Niedziela, 25 marca:



RoboCop, reż. Jose Padilha, TVP 2, godz. 20



Alex Murphy, kochający mąż, ojciec oraz dobry glina, zostaje śmiertelnie ranny. Dzięki korporacji OmniCorp dostaje drugie życie i zadanie: ma strzec prawa jako policjant-cyborg. Remake kultowego filmu z lat 80. Za kamerą stanął tym razem debiutujący w Hollywood Brazylijczyk Jose Padilha, twórcy znakomitych "Elitarnych". Wysokobudżetowa produkcja z Joelem Kinnamanem, Garym Oldmanem i Abbie Cornish w rolach głównych.



Pearl Harbor, reż. Michael Bay, TVN Siedem, godz. 20



Wojenne widowisko Michaela Baya, nagrodzone Oscarem w 2002 roku. Historia romantycznej relacji między trójką bohaterów, która rozgrywa się podczas II wojny światowej, w okresie tytułowego ataku na Pearl Harbor. Na ekranie zobaczymy m.in. Bena Afflecka, Josha Hartnetta i Kate Beckinsale.



Królewicz Olch, reż. Kuba Czekaj, TVP Kultura, godz. 20



Wybitnie utalentowany nastolatek jest oczkiem w głowie apodyktycznej matki do momentu, gdy w ich życiu pojawia się ten trzeci. Kolejna eksperymentalna produkcja młodego Kuby Czekaja, który podbił krytyków filmem "Baby Bump".