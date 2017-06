Program TV na weekend 9-11 czerwca. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 9 czerwca:

Tootsie, reż. Sydney Pollack, TVP 1, godz. 20.30

Nagrodzony Oscarem i trzema Złotymi Globami film Sydneya Polacka, to historia bezrobotnego aktora, który w akcie desperacji przebiera się za kobietę, by zdobyć pracę. Wszystko idzie po jego myśli do czasu, gdy zakochuje się w młodej aktorce, która nie wie, że ma do czynienia z mężczyzną. „Tootsie” to prawdziwy koncert aktorski Dustina Hoffmana, Jessici Lange i Billa Murraya. Przezabawna komedia, poruszająca wciąg aktualne kwestie społeczne.

Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa, reż. Andrew Adamson, Polsat, godz. 20

Pierwsza część wysokobudżetowych ekranizacji słynnego cyklu fantasy C.S. Lewisa – „Opowieści z Narnii”. Podczas wakacji rodzeństwo - Łucja, Zuzanna, Edmund i Piotr odkrywają magiczną krainę Narnię, do której dostać się można przez drzwi zaczarowanej szafy. W magicznej krainie, pod wpływem uroku rzuconego przez Białą Czarownicę, od 100 lat panuje nieustanna zima. Na uwagę zasługuje kreacja Tildy Swinton, która wcieliła się w postać Białej Czarownicy. Głosów zwierzętom zamieszkującym Narnię użyczyli m.in. Liam Neeson, Ray Winstone oraz Rupert Everest.

Strzelec, reż. Antoine Fuqua, TVN, godz. 20

Były snajper korpusu marines jest obecnie zgorzkniałym bohaterem, który miał nadzieję, że po odkryciu druzgocącej zdrady na zawsze będzie mógł skończyć ze swoją dotychczasową pracą. Niespodziewanie jednak zostaje poproszony o ochronę prezydenta Stanów Zjednoczonych. „Strzelec” to przyzwoite kino sensacyjne z dobrym tempem oraz ciekawym scenariuszem. Sprawnie zrealizowana produkcja z doborową obsadą: Markiem Wahlbergiem, Danny’ym Gloverem i Kate Marą.

Bez przebaczenia, reż. Clint Eastwood, TVN, godz. 22.45

Jeden z najlepszych filmów w reżyserskim i aktorskim dorobku Clinta Eastwooda. „Bez przebaczenia” to historia byłego rewolwerowca, który podejmuje się zemsty na zlecenie okaleczonej prostytutki. Będzie musiał zmierzyć się z bezwzględnym i twardym szeryfem. W swoim filmie Clint Eastwood przedstawił drugie oblicze westernu, zaprzeczając całemu dotychczasowemu widzeniu Dzikiego Zachodu, zarówno przez western z literatury, jak i z filmu. 4 Oscary i niezapomniane role Eastwooda, Morgana Freemana, Gene’a Hackmana oraz Richarda Harrisa.

Przygody barona Munchausena, reż. Terry Gilliam, TVP Kultura, godz. 20.25

„Przygody barona Munchausena” to nie starzejący się klasyk Terry’ego Gilliama, członka legendarnej grupy Monty Pythona. Fantastyczna, barwna opowieść o tytułowym baronie, który wraz z małą dziewczynką wyrusza na poszukiwanie swoich towarzyszy. Mają mu pomóc uratować oblężone przez Turków miasto. To specyficzne kino w stylu Gilliama, twórcy takich filmów, jak „12 małp” czy „Brazil”.

Sobota, 10 czerwca:

Zaczarowana, reż. Kevin Lima, TVN, godz. 20

Disneyowska wariacja na temat kultowych bajek o księżniczkach. Mieszkająca w kreskówkowej krainie Andalasii dziewczyna zakochuje się w księciu. Zła Królowa rzuca na nią czar. Dziewczyna trafia do współczesnego Nowego Jorku gdzie zakochuje się w kimś innym myśląc, że on jest jej księciem. Miłość, przygoda, humor i magia. Amy Adams w roli tytułowej Księżniczki i znakomita Susan Sarandon w roli Złej Królowej to niewątpliwie największe zalety produkcji.

Dawno temu w trawie, reż. Andrew Stanton, Puls 2, godz. 19.30

Zrealizowana w 1999 roku animacja „Dawno temu w trawie” to jeden z pierwszych filmów będących owocem współpracy Disneya z Pixarem. Bohaterami bajki są mrówki, pracują wiosną i latem, by zebrać jedzenie na haracz dla koników polnych. Flik nie godzi się z tym, dlatego wyrusza w świat, poszukując owadów mogących ochronić mrowisko.

Zawieście czerwone latarnie, reż. Yimou Zhang, TVP Kultura, godz. 16.05

Jeden z najwybitniejszych filmów w dorobku znakomitego chińskiego reżysera Yimou Zhanga. „Zawieście czerwone latarnie” to przejmująca opowieść o młodej dziewczynie, która nie mając perspektyw na ukończenie studiów, podejmuje decyzję o zamążpójściu. Dziewczyna nie będzie jednak jedyną kobietą swojego męża. Po przybyciu do jego siedziby, bohaterka musi poznać zwyczaje mieszkańców i dostosować się do reguł nowego świata, w jakim się znalazła.

Niedziela, 11 czerwca:

Dziennik Bridget Jones, reż. Sharon Maguire, TVP 1, godz. 20.25

Kultowa ekranizacja powieści Helen Fielding. 32-letnia Bridget Jones zaczyna prowadzić intymny dziennik, który pomaga jej odmienić swoje życie. Grana przez Rene Zellweger bohaterka podbiła serca widzów na całym świecie. Jej miłosne perypetie doczekały się dwóch kontynuacji. Sama aktorka przeszła do tej roli niesamowitą metamorfozę, musiał bowiem przytyć 9 kilogramów. W 2002 roku wygrał ranking magazynu "Empire" na najlepszy brytyjski film roku.

Kroniki Riddicka, reż. David Twohy, TV Puls, godz. 20

Druga część przygód awanturnika i ściganego więźnia Riddicka. Tym razem bohater musi stawić czoła armii okrutnych Necromongerów, którzy najeżdżają galaktykę. Przepiękna wizualnie rozrywka nafaszerowana akcją. W charyzmatycznego bohatera ponownie wciela się Vin Diesel. Na ekranie towarzyszą mu tym razem m.in. Judi Dench, Karl Urban i Thandie Newton.

Gangi Nowego Jorku, reż. Martin Scorsese, TV 4, godz. 20

Rewelacyjny dramat kostiumowy geniusza kina, Martina Scorsese, rozgrywający się w Nowym Jorku doby XIX wieku. Po 15-letniej odsiadce Amsterdam Vallon wraca do rodzinnej dzielnicy, by zemścić się na przywódcy gangu odpowiedzialnego za śmierć jego ojca. Na uwagę w filmie zasługuje przede wszystkim kapitalna rola Daniela Day Lewisa, który wciela się w postać bezwzględnego „Rzeźnika”. Główną rolę w filmie zagrał Leonardo Di Caprio.