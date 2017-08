Romuald Lipko o problemach z alkoholem. "Udało mi się pożegnać ten temat" (wideo)

Jeśli nie wiemy, kto skomponował polski, rockowy utwór, który jest hitem dla wielu pokoleń, to bardzo prawdopodobne, że był to... Romuald Lipko. Lider Budki Suflera, który swoją muzyką wykreował karierę kilkunastu polskich gwiazd estrady.

"Takie tango", "Cień Wielkiej Góry", "Dmuchawce, latawce, wiatr", "Nic nie może wiecznie trwać", "Aleja gwiazd" - to zaledwie cząstka tego, co nucą Polacy, i to bez względu na wiek.

Romuald Lipko to artysta, który był zawsze w cieniu własnych sukcesów. W Kulisach Sławy artysta po raz pierwszy wpuszcza kamerę do swojego domu i opowiada o muzyce, małżeństwie i uzależnieniu od alkoholu.