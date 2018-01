Zenek Martyniuk jest niekwestionowanym królem disco polo. Co więcej, to właśnie on jest autorem nazwy nurtu, który jeszcze 25 lat temu określano muzyką chodnikową.

W tym czasie Martyniuk opublikował blisko sto piosenek, ale jest także teledysk, który nie ujrzał światła dziennego. - Został nakręcony w 1995 roku. Nie gra w nim żadna dziewczyna - powiedział Martyniuk.