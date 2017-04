Ucho Prezesa 11. Cały odcinek za darmo na YouTube. "Po kolędzie"

Ucho Prezesa to serial wzorowany na postaciach obecnego rządu, m.in. Jarosławie Kaczyńskim, Mariuszu Błaszczaku i ministrach. W postać prezesa wciela się Robert Górski z Kabaretu Morlanego Niepokoju, który za czasów rządów Platformy Obywatelskiej odgrywał rolę Donalda Tuska.

W najnowszym 11 odcinku Ucha Prezesa (będzie ich 14), pojawia się ojciec Tadeusz w Towarzystwie Beaty. Gabinet odwiedza także znany kompozytor, ale czy uda mu się przekonać panią Basię do wpuszczenia go do prezesa?

Obejrzyjcie sami.