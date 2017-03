Ucho Prezesa 11 już jest. Ojciec Tadeusz u prezesa

11. odcinek "Ucha prezesa" na razie dostępny jest dla widzów serwisu Showmax.

Tymrazem w gabinecie Jarosława pojawia się ojciec Tadeusz. Przed wejściem do pokoju spotyka koczującego tam Andrzeja. Po krótkiej rozmowie, wchodzi do gabinetu.

- Czy pan Jarosław przyjmie księdza po kolędzie? - pyta.

- Ojciec Tadeusz! Oczywiście, zapraszam - odpowiada podekscytowany prezes.

Za chwilę przechodzą do meritum:

- Czytałem w gazecie, że ojciec dyrektor znalazł się na 84. pozycji na liście najbogatszych Polaków - stwierdza Jarosław.

- Kłamstwo! To kłamstwo na kłamstwie. Jeżeli nawet coś mam, to przecież nie mam. Bo to nie moje. Ja jestem tylko skromnym zakonnikiem. Nawet jeśli, to do grobu tego nie wezmę - wyjaśnił ojciec Tadeusz.

Po chwili rozpoczynają rozmowę na inny temat. Jarosław pyta księdza o... pieczarkarnię.

Premiera 11 odcinka na YouTube w poniedziałek.