Ucho Prezesa 13 cały odcinek za darmo na YouTube. ZOBACZ odcinek "Histeria totalnej opozycji"

W 13 odcinku serialu Ucho Prezesa w odwiedziny do prezesa przychodzą przedstawiciele opozycji. Jest Grzegorz, Rysiek, Władysław, Paweł i Scyzoryk. Jak przyjmie ich prezes? Zobacz cały odcinek 13 za darmo na YouTube.

Grzegorz proponuje prezesowi układ w celu "uwalenia Donalda", gdyż jak mówi, po powrocie z Brukseli będzie on zagrożeniem nie tylko dla prezesa, ale też i dla niego. I dlatego chce zgłosić ustawę o pomocy frankowiczom.

Prezes jest jednak sceptyczny wobec tej propozycji: "Po co nam Donald, po co nam Grzegorz, jak to Rysiek sprawę frankowiczów odkręci?"

Na rozmowy do prezesa przychodzi też sam Rysiek. Sam również ma propozycję dla prezesa, a przy okazji sypie jak z rękawa lapsusami językowymi.

W gabinecie prezesa pojawia się Władysław. Jeszcze przed wejściem spotyka prezydenta i proponuje mu, żeby do nowego godła Polski włączyć też chłopów: "Korona, krzyż to oczywiście tak. Ale może żeby tam w jednej szponie snopek trzymał?".

Prezesa odwiedza jeszcze impulsywny, nie przebierający w słowach Paweł. Jest też Asia, która natychmiast ląduje na kolanach Rysia planując następną wycieczkę oraz Scyzoryk, który proponuje prezydentowi skręta.

Na koniec dochodzi do wielkiej kłótni między wszystkimi przedstawicielami opozycji, a w tym czasie prezes po cichu wychodzi i... udaje się do łóżka. - To mnie uspokaja - kwituje słysząc w tle głosy kłotni.