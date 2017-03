Weekend w lubelskich klubach: Dzień św. Patryka i nie tylko

W Helium Club (ul. Hempla 5) w piątek odbyła się impreza „Trap Night”, a w sobotę „Viva Mexico!”.

W Stars Disco Club (ul. Krakowskie Przedmieście 40) bawiono się podczas „Piątkowej Nocy Gwiazd: Nipper”.

Piątek w klubie House of Sound (ul. Peowiaków 6) odbyła się impreza „HOUSE of FLUO”, a w sobotę „INK Me x VOSH tattoo feat. PØNY DISCØ”.

W klubie 30 (ul. Jasna 7) w piątek obchodzono „Dzień św. Patryka” z Band30+, a w sobotę odbyła się impreza z saksofonem w roli głównej: "Sax W Wielkim Mieście: Sandecki Sax!”.

