Weekend w lubelskich klubach: Huczna impreza pożegnalna

To była już ostatnia impreza w popularnym klubie House of Sound (ul. Peowiaków 6). House of Sound Closing Party odbyła się w sobotę. – Dziękujemy za te 2 lata pełne niezapomnianych imprez do białego rana! – pożegnali się przedstawiciele klubu.

W Helium Club (ul. Hempla 5) w piątek odbyła się impreza „Bollywood Party / Django B-day Bash!”

W Klubie Czekolada (ul. Narutowicza 9) bawiono się na imprezie „Byczy piątek! Animal party”.

„Sobota na Bogato” to z kolei weekendowa impreza w Stars Disco Club (ul. Krakowskie Przedmieście 40).

W sobotę w klubie 30 (ul. Jasna 7) odbyła się zaś impreza tematyczna Hola Mexico!